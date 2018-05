Toute personne ayant assisté à la course-poursuite de Weiswampach, qui a conduit à la mort tragique d'un agent de police, est appelée par l'Inspection générale de la police à témoigner.

Avez-vous assisté à la course-poursuite de Weiswampach ?

Sur demande du juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’Inspection générale de la police lance un appel à témoins.

Toute personne qui peut fournir des précisions relatives à la course-poursuite qui s’est déroulée en date du samedi 14 avril 2018 entre 01h30 et 02h00 heures entre Wemperhardt et le lieu dit « Lausdorn », sur la N7, est priée de contacter l’Inspection générale de la police au numéro de téléphone 26 48 53 -1 ou via courriel à l’adresse igp@igp.etat.lu.

Weiswampach: une fraction de seconde lourde de conséquences L'accident de Weiswampach, une collision entre deux véhicules de police aux trousses d'un fuyard dans la nuit de vendredi à samedi, a coûté la vie à un policier. Un autre agent est dans un état critique, et le fuyard a été arrêté. Retour sur une nuit tragique.

Sont surtout visées toutes les personnes qui circulaient à cette date et pendant le laps de temps précité sur le tronçon de route ci-dessus indiqué.