Aveugle, Renée Mischel n'a jamais perdu courage

Renée Mischel, mère de cinq enfants, est non voyante. A l'occasion de la journée internationale d'action des personnes aveugles, elle raconte son quotidien.

Elle perd la vue à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, à 54 ans, Renée Mischel, de Colmar-Berg, est cinq fois mère et deux fois grand-mère. A l'occasion de la journée internationale d'action des personnes aveugles, elle revient sur une vie bien remplie.

Lorsqu'elle ressent des tiraillements lancinants dans le bas-ventre le matin au réveil, Renée Mischel sait que c'est parti. Son petit ami est déjà au travail, alors une connaissance les conduit, elle et sa mère, à la maternité Grande-Duchesse Charlotte. L'accouchement se déroule presque comme un jeu d'enfant. Renée doit pousser trois fois, puis le petit garçon robuste est là. Timidement, elle dessine avec ses doigts son nez retroussé, tâte ses petites oreilles, caresse sa tête. Elle le sent plein de cheveux.

Inclusion: encore de nombreux progrès à faire au Luxembourg «Wat ass normal?», la campagne de sensibilisation nationale lancée en avril dernier par le ministère de la Famille et de l’Intégration, a remis le sujet du handicap sur le devant de la scène. L’occasion de donner la parole aux acteurs de terrain.

Ce 1er juillet 1986, Chris naît. «J'ai vu mon enfant à ma façon», dit Renée, alors âgée de 18 ans et n'ayant plus qu'une mini-vision résiduelle. Alors que ses cellules visuelles meurent peu à peu, elle donne naissance à quatre autres enfants. La mère aveugle ne les voit que lorsqu'ils jouent devant le papier peint blanc. Les cheveux d'un noir profond des garçons brillent alors devant les yeux de Renée.

Renée Mischel est devenue aveugle à cause d'une rétinite pigmentaire, une destruction rare de la rétine qui est généralement héréditaire. Elle est diagnostiquée à l'âge de 14 ans à peine : «Je crois qu'à l'époque, je n'étais pas encore consciente du caractère définitif de ma maladie», dit Renée aujourd'hui. Peut-être n'avait-elle tout simplement pas le temps d'y réfléchir longuement.

1 Comment l'école est devenue un calvaire Copier le lien

Cela a commencé insidieusement. Les autres ne l'ont même pas remarqué. Jusqu'à l'âge de six ans, Renée passe une enfance normale, elle va à l'école primaire au Grund. Les moqueries habituelles, comme elle le raconte, «le serpent à lunettes», rien de plus. Mais ensuite, les problèmes commencent. Renée voit de moins en moins bien. Quand les autres jouent au ballon, elle s'éclipse.

La lecture à haute voix en cours d'allemand se passe bien pendant quelques lignes, mais ensuite l'histoire se brouille de plus en plus en une salade de lettres. Renée, au lieu de dire la vérité, réagit avec défi : «Je ne veux pas continuer à lire», dit-elle. Elle joue à la dure.

Elle le fait déjà à la maison. Elle grandit avec trois sœurs, Renée est la plus jeune. «A la maison, j'ai donné le ton, j'ai toujours dit ce qu'il fallait faire». Sa mère célibataire doit s'occuper de sa sœur aînée, qui est également aveugle, mais à laquelle s'ajoute un handicap mental. «Toute l'attention était dirigée vers ma sœur. Je ne voulais pas être comparée à elle. Je ne suis pas une handicapée comme ma sœur ».

«Aucune considération pour les besoins réels des personnes» Récemment interpellé sur les couacs provoqués par le changement de logiciel de planification des courses pour Mobibus, François Bausch s’est voulu rassurant. Mais d’après les usagers, la réalité du terrain est tout autre.

Lorsque Renée raconte cela aujourd'hui dans sa maison de Colmar-Berg, on a une idée de la façon dont Renée voulait s'en sortir malgré l'adversité. Il y a une chose qu'elle ne voulait certainement pas : la pitié.

Lorsqu'elle arrive au lycée, elle n'a plus seulement une salle de classe, mais en change après chaque cours. Elle ne reconnaît presque plus les chiffres à côté des portes, alors elle suit ses camarades dans la bonne pièce. «Mais parfois, j'avais cinq minutes de retard, alors je n'avais plus personne à qui me référer». Pour ne pas se ridiculiser en ouvrant peut-être la mauvaise porte de la classe, elle rentre chez elle. Cela se produit régulièrement.

Renée est autonome dans ses déplacements grâce à sa chienne guide d'aveugle Orphée, comme ici dans le parc de son lieu de travail "Atelier Bieschbecher" à Mersch. Photo: Sibila Lind

Lorsque l'enseignant convoque la mère et la fille à l'école, Renée ne mâche pas ses mots. Elle doit dorénavant s'asseoir au premier rang. Mais elle ne reconnaît pas toujours ce qui est écrit au tableau, selon la solidité de la craie. Même si elle est assise devant, Renée doit à nouveau deviner ce qui est écrit au tableau.

Le mélange de frustration chez Renée et d'indifférence croissante chez l'enseignant fait que Renée décide de ne plus venir du tout à l'école. Elle arrête au milieu de la quatrième année, à tout juste 15 ans. «C'était une erreur», dit Renée aujourd'hui. L'absence de diplôme scolaire ne lui permettra de gagner plus tard plus que le salaire minimum.

2 Vie de famille Copier le lien

Renée ne se sent pas mal à l'aise chez elle. Elle raconte qu'elle n'avait de toute façon pas beaucoup d'amis à l'école. Lorsque le cousin de Renée a des problèmes, la famille accueille son fils d'un an à la maison. Telle une jeune mère adoptive, Renée se sent bien dans ce rôle, elle aime les enfants et a une première occupation responsable. De toute façon, elle a le sens de la famille.

Renée Mischel (à gauche) ne vit pas seule : dans sa maison de Colmar-Berg vivent également quatre de ses enfants et un petit-enfant. Photo: Sibila Lind

Un jour, Marco passe la porte. Il est un bon ami d'une de ses sœurs et l'aide à déménager. «C'est comme ça qu'on s'est rencontrés», dit Renée en riant malicieusement du futur père de ses cinq enfants. Elle a alors 17 ans et «je n'avais pas parlé aussi ouvertement de la pilule ou de la contraception avec ma mère.»

J'ai entendu le médecin demander : "Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Renée Mischel

Renée atterrit au planning familial. Sa mère l'accompagne à l'examen. Renée se souvient : «La gynécologue a demandé à ma mère de venir brièvement dans la pièce d'à côté. J'ai entendu le médecin demander : »Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?« J'ai alors crié : »On me le demandera peut-être aussi, je sais ce que je fais !". C'est la seule situation dans laquelle Renée ne s'est pas sentie prise au sérieux.

Sheila (34 ans) est l'une des deux filles de Renée : elle joue dans l'équipe nationale de football féminin. Avant l'entraînement, sa mère lui fait toujours une tresse bien serrée. Photo: Sibila Lind

Renée suit son chemin. A 20 ans, elle est mère de deux enfants. Sa fille Sheila l'a rejointe. La jeune famille emménage dans une maison à Bonnevoie. «Je ne me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais y arriver. Ma mère disait toujours : "Pas possible ça n'existe pas", et je suis comme ça aussi. Ma mère était une personne qui tenait debout».

Les enfants de Renée deviennent autonomes plus tôt que les autres enfants du même âge. Sheila, dix ans, change les couches de sa sœur. Mais bien sûr, Renée ne peut pas emmener ses enfants au ping-pong ou aller les chercher en voiture le soir. Marco, son mari, a toujours été là. «Malheureusement, il est décédé il y a un an et demi».

Elle n'a jamais douté, Renée n'a jamais pensé non plus à abandonner. Mais voilà que sa fille Sheila se trouve elle-même dans la salle d'accouchement. «C'était un accouchement difficile», raconte Renée, «mes grossesses n'ont jamais posé de problèmes. Mais là, je ne pouvais pas aider ma fille, je n'entendais en permanence que les sages-femmes qui s'agitaient, et quand Sheila a dû être réanimée et que Shayana a dû être extraite avec une ventouse, je me suis sentie complètement impuissante» .



Depuis que Guinness, le chien-guide, a eu une hernie discale, Orphée prend le relais auprès de Renée. Foto: Sibila Lind

Aujourd'hui, Renée vit avec ses quatre enfants et sa petite-fille de 14 ans, Shayana, dans la maison du Leseberg à Colmar-Berg. Seul Chris, l'aîné, habite ailleurs. «Un aveugle n'est jamais seul, dit Renée, sans ma famille, je n'aurais probablement pas eu autant de chance».

Renée dit qu'elle n'a jamais changé ses habitudes après avoir perdu complètement la vue à 18 ans. Elle se tient toujours face au miroir lorsqu'elle se prépare. Lorsqu'on demande à sa petite-fille comment sa grand-mère fait tout cela, Shayana ne peut s'empêcher de sourire. «Elle fait tout, comme les autres», répond-elle. Elle repasse, elle nettoie, elle fait la cuisine. «Mais comment ?» - «Comme les autres, elle remplit une casserole d'eau, y met des pâtes et remue».



Le soir, Renée Mischel se promène avec ses deux chiens guides d'aveugles et une voisine Photo: Sibila Lind

«Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple pour une aveugle», lance Renée à plusieurs reprises, comme pour s'excuser. Le fait est qu'elle n'a pas d'appareils spéciaux chez elle. Elle n'a pas besoin d'appareils de reconnaissance des couleurs parce qu'elle connaît désormais ses vêtements, elle sait où tout se trouve dans la maison. Ce qu'elle préfère, c'est écouter des livres audio et parfois laisser la télévision allumée pour que ses deux labradors se sentent moins seuls lorsque Renée n'est pas dans le salon, où Guinness et Orphée sont allongés sur leurs coussins douillets et ne guident pas leur maîtresse dans les rues de Luxembourg.

3 Vie professionnelle Copier le lien

Depuis 2004, Renée travaille à l'atelier de Bieschbecher à Mersch. Il s'agit d'une mesure d'emploi pour les aveugles et les malvoyants. Quarante personnes y travaillent dans la céramique, le bois, le jardinage ou réalisent des travaux sur commande pour des entreprises. Ces semaines-ci, Renée et ses collègues sont occupés à emballer des sachets de Saint-Nicolas. Chaque année, 20.000 sachets de chocolat sortent d'ici et atterrissent dans les bureaux d'entreprises de tout le Luxembourg.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Renée Mischel travaille dans l'atelier de Bieschbecher à Mersch et emballe ces semaines-ci 20.000 sachets de Saint-Nicolas avec ses collègues. Photo: Sibila Lind

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Renée Mischel travaille dans l'atelier de Bieschbecher à Mersch et emballe ces semaines-ci 20.000 sachets de Saint-Nicolas avec ses collègues. Photo: Sibila Lind Renée Mischel travaille dans l'atelier de Bieschbecher à Mersch et emballe ces semaines-ci 20.000 sachets de Saint-Nicolas avec ses collègues. Photo: Sibila Lind Paula (30 ans) est malvoyante et vit avec son ami. Quand elle rentre chez elle le soir, il a généralement fait la cuisine : "Il le fait bien". Photo: Sibila Lind Isolina est aveugle depuis 30 ans et vit au foyer pour aveugles de Mersch. Elle dit : "J'aimerais bien lire si je le pouvais". Photo: Sibila Lind Renée Mischel travaille dans l'atelier de Bieschbecher à Mersch et emballe ces semaines-ci 20.000 sachets de Saint-Nicolas avec ses collègues. Photo: Sibila Lind Fabien (29 ans) travaille depuis septembre dans l'atelier de Bieschbecher. Après une greffe de cornée, il voit un peu mieux. Ce qu'il préfère, c'est broyer le papier. Chez lui, il aime passer la tondeuse à gazon dans le jardin. Photo: Sibila Lind Renée Mischel travaille dans l'atelier de Bieschbecher à Mersch et emballe ces semaines-ci 20.000 sachets de Saint-Nicolas avec ses collègues. Photo: Sibila Lind





"Financièrement parlant, je suis dans la merde". Renée Mischel

Renée touche le salaire minimum. S'y ajoutent près de 700 euros de pension d'aveugle. Elle ne touche pas de pension de veuve. «Financièrement, je suis dans la merde», dit-elle. Renée et Marco ont certes vécu ensemble pendant 36 ans, mais ne se sont jamais mariés. Ils ont acheté la maison ensemble en 2009, mais après la mort de Marco, seule une moitié appartient à Renée, l'autre aux cinq enfants. Elle doit maintenant payer la maison plus ou moins seule.

«L'autisme concerne une personne sur 100 au Luxembourg» Sujet complexe qu'est l'autisme. Il concerne pourtant des milliers de personnes au Luxembourg, dont une bonne partie n'est pas encore diagnostiquée.

Peut-être, réfléchit Renée, vendra-t-elle un jour la maison. «Pour que mes enfants aient un capital de départ et puissent voler de leurs propres ailes. J'ai été assez longtemps mère, femme au foyer, femme de ménage et ministre des finances», dit-elle. Elle envisage un appartement dans une résidence pour personnes âgées près du foyer pour aveugles. «Un nouveau chapitre commencera alors pour moi aussi».



Journée mondiale de la canne blanche Ce 15 octobre est considéré comme la Journée internationale de la canne blanche, familièrement appelée canne d'aveugle. Selon Thierry Lutgen, il n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de personnes aveugles ou malvoyantes vivant au Luxembourg. Le directeur général de la Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung à Mersch attribue cela à l'interrogation non spécifique lors du recensement national. «On demande s'il y a un handicap de la marche, mais on ne sait pas exactement comment celui-ci est lié à un handicap visuel». L'association luxembourgeoise des aveugles à Mersch s'occupe à elle seule de 220 personnes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.