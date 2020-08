En pleine saison estivale, les touristes manquent à l'appel. La pandémie sanitaire et les chiffres des nouvelles infections continuent d'inquiéter. Les quelques curieux présents adaptent quant à eux leurs visites.

Avec le virus, le tourisme change

En pleine saison estivale, les touristes manquent à l'appel. La pandémie sanitaire et les chiffres des nouvelles infections continuent d'inquiéter. Les quelques curieux présents adaptent quant à eux leurs visites.

(ASdN avec Rita Ruppert) - Malgré la météo clémente, les touristes n'envahissent pas les rues en ce mois d'août. En cause, le covid-19, une fois de plus. Avec la pandémie sanitaire, le début de la saison a d'ailleurs été plus tardif qu'à l'accoutumée. «Elle a commencé le week-end de la Pentecôte», explique ainsi Tanja Bollendorf de l'Office de tourisme de la Ville de Luxembourg (LCTO).

Fin mai, «près de 300 visiteurs» ont ainsi été accueillis. Soit à peine «15% de ce que nous avions l'an dernier», déplore la directrice des ventes. Deux mois et demi plus tard, les touristes reviennent peu à peu. «Ce sont les vacances scolaires, les gens veulent à nouveau sortir et vivre quelque chose.»

Inquiétude palpable

Mais le Luxembourg continue de souffrir de son image sanitaire. Malgré toutes les explications données, les chiffres des nouvelles infections inquiètent de l'autre côté des frontières. Si les Allemands ont été «les premiers à revenir», ils ont vite rebroussé chemin. «Ils représentaient un quart des visiteurs, précise Tanja Bollendorf. Mais les chiffres se sont effondrés du jour au lendemain». Juste quand le pays a été classé comme zone à risque par son voisin germanique.



Reste que tous les visiteurs allemands n'ont pas déserté la capitale luxembourgeoise. «Certains nous appellent et nous demandent ce qu'il en est vraiment», explique-t-elle avant de souligner que pour le LCTO, c'est aussi «l'occasion d'expliquer pourquoi le Luxembourg a un nombre aussi élevé d'infections». Une manière de «réajuster» l'image du pays donc.

Et pour rassurer, le LCTO ne lésine pas sur les moyens. Dès le mois de mai, l'Office du tourisme a mis en place sur son site internet une foire aux questions. Puis, de «nombreuses mesures» ont été prises pour que «les visiteurs se sentent bien lorsqu'ils viennent chez nous», ajoute Tanja Bollendorf. Le bureau d'accueil a aussi été entièrement repensé. Du sens de circulation à la mise à disposition de gel désinfectant en passant par le nombre de personnes «sévèrement limité à l'intérieur».



Pour les visites, même ligne de conduite. «Le guide et les participants portent tous un masque et la taille du groupe est limitée à dix personnes», poursuit-elle. Quant aux programmes, ils ont eux aussi dû être adaptés.



Repositionnement à prévoir

«Beaucoup de familles et groupes d'amis préfèrent rester entre eux», affirme Tanja Bollendorf. Ces dernières semaines, le LCTO recommande donc les circuits à travers la capitale, «avec un guide privé par exemple», tels que le circuit Vauban, la City promenade for kids ou encore le City safari. Mais la visite la plus populaire reste celle du palais grand-ducal proposée jusqu'à huit fois par jour en plusieurs langues. Habituellement prisées des touristes, les casemates du Bock sont elles délaissées en raison de ses passages étroits.

Pour le LCTO, la situation nécessite donc de revoir toute sa stratégie. «Le virus pourrait rester encore longtemps», estime d'ailleurs Tanja Bollendorf. «Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons nous positionner à l'avenir». Avec comme nouvelle cible «les touristes de notre propre pays, les expatriés et les gens de la Grande Région».

