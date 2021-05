Avec la Nordstad comme horizon, en 2035

Le Luxembourg compte faire du territoire de Diekirch son troisième pôle de développement d'ici 14 ans. Mais avant même d'y rassembler activités économiques, services et (plus de) population, il convient d'en prévoir les dessertes.

Patrick JACQUEMOT Le Luxembourg compte faire du territoire de Diekirch son troisième pôle de développement d'ici 14 ans. Mais avant même d'y rassembler activités économiques, services et (plus de) population, il convient d'en prévoir les dessertes.

L'avenir du Luxembourg ne saurait se concentrer que sur la capitale et le Sud du pays. Aussi, depuis quelques années la stratégie de développement suivie consiste à promouvoir le développement d'un nouveau territoire susceptible d’accueillir non seulement de l'activité mais aussi nombre d'habitants. Et tous les regards se portent vers le Nord-Est du territoire, zone moins densément occupée aujourd'hui et qui, demain, pourrait constituer un nouveau poumon pour le Grand-Duché.

Cette terre promise a déjà un nom : Nordstad. Et un horizon : l'année 2035. Mercredi, le ministre de la Mobilité/Travaux publics et son homologue de l'Aménagement du territoire ont présenté leurs orientations pour faire de ce secteur un point facile d'accès mais aussi agréable à vivre, avec notamment le développement de cette idée que les futurs résidents pourraient disposer de «tous les services du quotidien à moins d'un quart d'heure de chez eux».

C'est où, c'est quoi la Nordstad? Il s'agit d'une agglomération territoriale regroupant déjà six communes : Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbrück et Schieren. A proximité l'une de l'autre, elles se suivent le long des rives de la Vallée de la Sûre. Cette zone aujourd'hui regroupe déjà de l'ordre de 25.000 habitants.

A grands coups de cartes, schémas et plans, François Bausch et Claude Turmes (Déi Gréng) ont ainsi annoncé plusieurs modifications d'axes routiers. Que cela soit le contournement de proximité de Diekirch (2,2 km d'infrastructures) que d'Ettelbrück (2,8 km). Des voies qui soulageront les deux villes d'une bonne partie de la circulation routière, avec force millions d'euros investis dans la réalisation de ponts et tunnels.

Pour rendre Ingeldorf «plus attractive pour les familles», il est désormais question d'en déplacer l'«Axe central». En effet, la N7 et ses quatre voies d'une part, la voie ferrée d'autre part et un chemin à deux voies constituent «une barrière infranchissable et bruyante entre les quartiers actuels et les zones d’urbanisation futures». D'où la translation évoquée de la route comme du rail vers le pied du talus du «Goldknapp». Un nouvel arrêt CFL desservira aussi la localité.

La N7 comme axe central va prendre un tout autre d'aspect dans les années à venir.

D'ailleurs, du côté de la desserte ferroviaire et plus généralement des transports en commun, le duo Bausch-Turmes a aussi expliqué le rôle qu'allait jouer Erpeldange. Il est acté qu'un nouvel arrêt CFL sera aménagé à proximité du site «Laduno» (en-dessous du pont de la B7). Ce point servira en fait d'échangeur pour l'ensemble du territoire, avec la mise en service d'un Pôle d'échanges où se croiseront passagers du rail, automobilistes, usagers des bus, piétions et autres cyclistes.

A défaut de voir venir le tram, la Nordstad bénéficiera de liaisons ferroviaires accentuées. Il est question de quatre trains par heure vers Luxembourg, voire vers Esch. Les trois agglomérations du pays se retrouveront ainsi en contact facilement.

In velo veritas Les déplacements courts (- de 5 km) constituent la plupart des déplacements au Luxembourg. Et pour que ces mouvements se passent au mieux et dans un esprot de mobilité douce, la «Vision 2035» envisage d'implanter au cœur de la Nordstad une longue piste cyclable avec de nombreuses ramifications. Cette «voie express» coulerait le long de la Sûre.

Enfin, parmi les investissements majeurs annoncés pour accompagner la montée en puissance de la zone, il apparaît nécessaire de renforcer la B7. La route sera mise à 2x2 voies entre les échangeurs Ettelbruck, Erpeldange-sur-Sûre et Fridhaff. De quoi soulager la circulation sur la N7 là encore, à l'instar des deux contournements évoqués.

Le 1er juin prochain, l'ensemble de ces projets feront l'objet d'un workshop. Avant une présentation plus complète de ce plan «Vision territoriale Nordstad 2035» cet automne.

2 Le contournement de Diekirch reliera par un tunnel la N7 depuis le «Bamerdall» à la N17 au niveau de rue Clairefontaine, puis enjambera la Sûre par un nouveau pont pour aboutir au rond-point de la rue Merten et de la route de Gilsdorf. Illustration MMTP

