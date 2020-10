Il a tout juste 40 ans et le départ de Gast Gibéryen lui donne l'opportunité de devenir député. Avec l'arrivée de ce professeur, le parti conservateur changera non seulement de visage mais aussi de ton.

Avec Fred Keup, l'ADR se rajeunit à la Chambre

A 70 ans, Gast Gibéryen (ADR) s'apprête à céder sa place à la Chambre des députés. Mercredi 14 octobre, après trois décennies de présence, le parlementaire sera remplacé par Fred Keup. Celui qu'il a choisi. Celui qui n'a jamais siégé. Mais celui qui a fait son entrée dans la vie publique nationale, en 2015, en animant les débats du référendum constitutionnel. «A l'époque, je n'envisageais certainement pas d'entrer dans la carrière politique», sourit celui qui pourtant s'apprête à troquer la blouse d'enseignant pour le costume de député.

Saluant son mentor «pour la chance qu'il me donne», Fred Keup revient vite sur ses ambitions personnelles. Et elles sont grandes. «J'ai trois ans pour mieux me faire connaître, mieux faire entendre la voix de mon parti et... me représenter aux élections législatives», confirme le natif de Luxembourg qui, en 2018, était déjà candidat dans la circonscription Sud. «J'ai fini troisième et cela ne m'a pas démotivé», indique le président du FC Kehlen. Reprenant aussitôt : «Gast Gibéryen et moi entrons à la Chambre au même âge quasiment, j'ai donc un bon exemple à suivre.»

En plus des positions adoptées par le récent congrès national du parti, Fred Keup entend défendre les thèmes qui l'avaient fait connaître de la population voilà cinq ans. Primo: le rejet du droit de vote des étrangers. «Ce choix a été très largement adopté par la population, mais certains cherchent constamment à remettre en cause le principe adopté. Je défendrai donc le vote du peuple sur ce sujet». Secundo : la promotion de la langue luxembourgeoise. «C'est une façon aussi de défendre notre identité. Ce qui peut se faire tout en acceptant que notre pays soit bien ouvert aux autres.»

Mais ses premiers votes, Fred Keup les portera notamment sur l'adoption du budget 2021. Le ministre des Finances remettra sa première ébauche mercredi, et déjà le représentant de l'ADR sait où il faudra se montrer attentif. «Bettel a triché en disant, cet été, que la situation financière du pays était saine et qu'il n'y aurait pas besoin de nouvel impôt pour faire face aux conséquences de la crise covid. Je pense qu'ils vont créer des taxes supplémentaires, et je vais lutter contre.»

Nouveaux thèmes abordés

Même énergie attendue sur le nécessaire équilibre budgétaire à retrouver dans les comptes de l'Etat. Si pour l'heure, Pierre Gramegna (DP) annonce un déficit de 2,9 milliards d'euros, l'ADR est convaincu que le trou est plus profond et va même se creuser plus encore. «On multiplie les emprunts plutôt que d'essayer de réduire un peu le train de vie de l'Etat, et se refaire des réserves. Nous trouvons que c'est la voie à suivre pour l'an prochain». Et le futur député d'insister. «Même à taux négatifs, il faudra bien les rembourser ces emprunts. Je ne veux pas de cette charge sur les générations à venir.»

Si, désormais, l'animation des quatre députés ADR reviendra à Fernand Kartheiser, Fred Keup ne manquera pas de travail. En effet, le voilà inscrit à de nombreuses commissions parlementaires : Education, Culture, Coopération, Famille, Fonction publique, etc. Pas de quoi lui faire peur a priori. «Je suis là pour apprendre et montrer que je peux maîtriser d'autres sujets que mes thèmes de prédilection.» En l'occurrence, la question linguistique et la composition du corps électoral.

En attendant de bien faire ses devoirs de parlementaire, le professeur de géographie du lycée d'Esch-sur-Alzette a dû quitter ses fonctions d'enseignant. «Comme le veut la loi pour un fonctionnaire d'Etat siégeant à la Chambre, j'entre en pension.» Et visiblement Fred Keup souhaite que cela soit pour le plus longtemps possible.

