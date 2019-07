En cette période de canicule, rien de tel qu'une gorgée d'eau fraîche. A Luxembourg, 27 points d'eau attendent celles et ceux qui veulent se désaltérer, et gratuitement en plus.

Avec 27 fontaines, la capitale met l'eau à la bouche

Amélie Pérardot - Si, canicule oblige, les lieux ombragés ou climatisés vont être pris d'assaut cette semaine, il est aussi possible de se rafraîchir - gratuitement - au cœur même de la capitale. Les 27 fontaines de la Ville de Luxembourg coulent à flot cet été.

Elles coulent d'ailleurs tout au fil des mois, chauds ou frais. Ainsi, en 2018, pas moins de 786.000 litres ont été nécessaires pour le bon fonctionnement de ces points d'eau. Et au palmarès des fontaines les plus utilisées, celle implantée près de l'aire de jeu «Kaltreis» est de loin la première, avec 200.000 litres consommés.

Nouveaux emplacements

Sur le podium, la borne Outdoor fitness près du minigolf décroche, elle, la seconde place avec 102.000 l. La fontaine coulant près du Skatepark de la Pétrusse (95.000 litres) ainsi que celle près de l'aire de jeu «Pirateschëff» (62.000 litres) complétant le Top 4.

«Pepino», la fontaine d'eau préférée de tous les enfants. Photo: Amélie Pérardot

Mais loin d'être satisfaisante, l'offre en fontaines publiques ne cesse de croître à Luxembourg. La recherche de nouveaux emplacements est une préoccupation constante.

Quatre fontaines à venir

«Nous menons effectivement une réflexion sur cette question. La Ville regarde les lieux où il n'y a pas encore d'installation, l'intérêt d'implanter ce type d'équipement et l'éventuelle proximité d'une conduite d'eau potable» affirme Max Biell, chef du Service des Eaux de la capitale.

Si les trois points obtiennent satisfaction alors une fontaine peut voir le jour, comme «cela sera le cas dans le parc Laval, cette année».

Trois sources d'eau supplémentaires devraient même faire leur apparition d'ici fin 2019, portant leur nombre au-delà de la trentaine.

Hygiène soignée

Certaines implantations, elles, ne répondent pas forcément à l'ensemble des critères requis. Le cas de la borne à eau prévue à la gare routière du Kirschberg fait partie de cette liste. «Là, il faudra attendre que le chantier se termine avant d'installer de nouveaux points de rafraîchissement.» Idem pour les jets annoncés dans le nouveau parc de Gasperich.

Question hygiène, que l'on se rassure : «L'ensemble de nos fontaines sont nettoyées, désinfectées et contrôlées environ trois fois par semaine par le Service des eaux de la Ville de Luxembourg»; note Max Biell. Plus la borne se trouve fréquentée ou exposée au grand public, plus les contrôles se multiplient.



Sans restriction

Alors, le mercure peut bien monter sur Luxembourg, tous ces points d'eau en accès libre seront opérationnels durant cette période de canicule. «Actuellement, nous n'avons pas de restrictions d'eau; les gens auront à boire aux fontaines comme à leur robinet. Les réserves sont bonnes. La consommation d'eau est même en baisse actuellement, congés obligent». Alors, santé.