Avalanche de millions pour grands travaux en cascade

Une trentaine de projets d'infrastructures ont été présentés à la Chambre ce jeudi. Plus de 230 millions sont déjà prévus pour huit projets.

(ota) – Les grands chantiers ne risquent pas de s'arrêter de sitôt. Ce jeudi, une trentaine de nouveaux projets ont été présentés devant la commission des Travaux publics de la Chambre. Au programme, une ribambelle de projets dont certains affichent déjà un coût frôlant les 100 millions.

Dans la capitale, l'Etat envisage la rénovation de la Rotonde 2 pour environ 9 millions d'euros. La construction d'un tunnel pour une partie de la rocade est également dans les cartons, afin de privilégier les piétons sur l'espace entre la gare et Bonnevoie.



Le Sportlycée devrait sortir de terre à côté de l'Ecole Européenne Mamer Photo: Pierre Matgé

A la Gare encore, le parvis devrait être adapté pour l'arrivée du tram. Une piste cyclable accompagnera le tracé. Travaux prévus entre 2020 et 2023 pour un coût estimé à 14 millions d'euros. Sans compter le parking à vélos souterrain, au niveau de la gare des bus actuelle, qui reviendra à 10 millions d'euros.

A Luxembourg encore, la revitalisation du parc de la vallée de la Pétrusse se fera en deux phases pour un coût global avoisinant les 40 millions d'euros. A Mamer, le Sportlycée devrait sortir de terre à côté de l'école européenne. La structure pourrait accueillir 550 élèves et un internat de 60 lits. Le projet est titanesque puisqu'il comporte 9 halls de sport, 7 salles spéciales et une piscine, 2 terrains multisports à l'extérieur, un terrain de beach-volley et un parking de 80 emplacements.

Au château de Senningen est envisagée la construction d'un nouveau centre de communication du gouvernement. Viendra s'y ajouter la sécurisation, le réaménagement du parc et la construction d'un parking afin de suivre l'augmentation du personnel travaillant sur le site passant de 70 à 140.



La commune de Rodange connaîtra elle aussi de grands chambardements. Le réaménagement de la gare devrait s'étaler entre 2021 et 2025 pour 42 millions d'euros. Mais c'est la construction d'un deuxième centre de remisage et de maintenance des équipements CFL sur le site des anciennes fonderies qui fera exploser la facture. La première phase est estimée à 16,6 millions d'euros, la seconde à 98,6 millions.



Des travaux autoroutiers sont également au programme. Sur l'A1, l'échangeur Cargo-Center sera réaménagé avec la construction d'un pont au-dessus de l'autoroute (19 millions d'euros). Sur l'A6, la bande d'arrêt d'urgence sera élargie pour faire place au covoiturage et au bus entre Sterpenich et l'échangeur Capellen.