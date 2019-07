Les fortes chaleurs sont particulièrement menaçantes pour les personnes de plus de 75 ans qui vivent seules ou ceux qui vivent dans la rue. Ces jours-ci les streetworkers de la capitale et le personnel soignant de la Croix-Rouge sont sur le qui-vive.

Aux petits soins pour hydrater les plus vulnérables

Le Luxembourg est en alerte canicule, les automobilistes doivent lever le pied à cause du trop haut niveau d'ozone dans l'air et la Direction de la santé a déclenché ce mercredi -et pour trois jours- l'alerte rouge du plan canicule.

Le pays avait déjà eu un coup de chaud à la fin juin mais c'est la première fois ce mercredi que le plan canicule mis en place en 2019 a été activé par le ministère de la Santé. Parce que les températures atteintes «sont susceptibles de causer des problèmes de santé» pour les personnes vulnérables qui sont aussi bien les personnes âgées que celles qui n'ont pas de toit.



Des visites de surveillance



Avec le déclenchement de l'alerte rouge qui est valable depuis ce 24 juillet et le restera jusqu'au vendredi 26 juillet inclus, les réseaux d'aides et de soins à domicile sont sur la brèche. Des infirmiers, aides-soignants et aides socio-familiales doivent faire des visites à domicile de personnes âgées de plus qui ont été jugées particulièrement vulnérables.

Il existe une liste pour le plan canicule qui se compose actuellement de «237 personnes de 75 ans ou plus qui répondent aux critères pour bénéficier de ces visites de surveillance et d'aide à l'hydratation en cas de forte chaleur», explique Chloé Kolb en charge de la communication à la Croix Rouge. Y sont inscrites des personnes qui vivent seules ou avec une personne non valide, qui ont une autonomie limitée, sont peu entourées et qui ne bénéficient pas d'aide de la part de l'assurance-dépendance.

La Croix-Rouge et la COPAS déploient le nombre de professionnels nécessaires pour que ces personnes s'hydratent et restent au frais plusieurs heures par jour. «Nous allons voir de manière systématique nos patients pour leur donner des conseils de bon sens et en cas de forte chaleur, notre personnel soignant habituel du réseau HELP, veille, pendant les tournées, à maintenir les logements au frais, que les personnes évitent de sortir et surtout boivent régulièrement», résume Chloé Kolb.

Si une personne de votre entourage répond aux critères, vous pouvez contacter la centrale téléphonique de la Croix-Rouge luxembourgeoise par téléphone au 27 55 (du lundi au vendredi, de 8 à 17 heures) ou vous adresser à l'Inspection sanitaire de la Direction de la santé (247-85650).

Des streetworkers porteurs d'eau



«Pendant la canicule, nous sommes encore plus attentifs en faisant nos tournées habituelles. Nous chargeons des bouteilles d'eau dans nos sacs à dos pour les distribuer à ceux qui sont dans la rue. Ils peuvent aussi venir dans nos bureaux au 6,rue Auguste Charles pour boire», explique Katia Gomes, streetworker chez Inter-Actions à Luxembourg-Bonnevoie



Chez Caritas, les streetworkers qui font les maraudes par forte chaleur vont dans les rues mais aussi au foyer ou au bistrot social pour motiver les sans abri à boire de l'eau. «Nous avons beaucoup de personnes qui boivent de l'alcool ou qui consomment de la drogue. Et comme il ne sont plus en mesure d'avoir le même ressenti, ils sont beaucoup plus vulnérables», Stéphanie Sorvillo, responsable du département «urgence» chez Caritas.



Cette intervention proactive pour ingurgiter régulièrement de l'eau est d'autant plus importante que, contrairement aux idées reçus, la consommation d'alcool n'est pas des plus hydratante. Elle tend même à créer une déshydratation du fait que l'alcool a un effet diurétique.

La Stëmm ménage ses protégés

Association de soutien et d'accueil aux personnes défavorisées, la Stëmm vun der Strooss a décidé de laisser ouverts ses restaurants d'Esch-sur-Alzette et de Hollerich de 11h30 à 16h30 pour permettre aux personnes défavorisées de rester à l'ombre

Pour ménager les personnes bénéficiant d’une mesure de réinsertion professionnelle «elles ne travailleront que le matin». Pendant la canicule, la Stëmm ne servira que des plats froids et distribuera aussi en masse des bouteilles d'eau. Comme la camionnette de l'atelier Caddy n’est pas climatisée, les tournées des chauffeurs sont aussi réduites.

En revanche, les services habituellement proposés comme la douche, la buanderie, le vestiaire et le service médical seront suspendus. Des services assurés par les personnes dont la Stëmm s'occupe. Par contre «nous allons mettre des petites piscines et un tuyau d'arrosage sur la terrasse pour que nos clients puissent se rafraîchir en journée», explique Alexandra Oxcacelay, la directrice.