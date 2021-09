Depuis jeudi 20h, les pompes de "la plus grande station-service d'Europe" sont à l'arrêt et aucun véhicule n'est admis sur site. En cause : une fuite détectée sur un réservoir GPL.

Autoroute A3

La station Aral de Berchem contrainte à la fermeture

Patrick JACQUEMOT Depuis jeudi 20h, les pompes de "la plus grande station-service d'Europe" sont à l'arrêt et aucun véhicule n'est admis sur site. En cause : une fuite détectée sur un réservoir GPL.

Les (très) rares fois où les stations-service de Berchem doivent stopper leur activité, elles le doivent le plus souvent à des travaux de réfection de l'autoroute A3. Mais cette fois, si l'accès au site géré par le pétrolier ARAL est fermé depuis le 2 septembre au soir, c'est en raison d'un problème technique. «Pas dangereux pour la population mais qui a nécessité de tout bloquer», commente Romain Hoffman, administrateur-délégué du groupe au Luxembourg.

Ainsi, une fuite a été détectée sur une citerne de propane de 55.000 litres. Le signal du problème étant donné par la présence d'une odeur de gaz persistante sur place. Aussitôt, le GPL étant un gaz inflammable, choix a été fait d'interrompre l'entrée des clients vers les pompes qui, chaque année, desservent de l'ordre d'un million de voitures et 165.000 camions.

Plusieurs équipes du CGDIS ont été positionnées sur place, agissant avec précaution sur cet «incident en milieu explosif». Non seulement les pompiers ont établi un périmètre de sécurité, mais ont fait appel à des systèmes de ventilation pour disperser la couche de gaz inflammable. Plus lourd que l'air, le propane peut vite (s'il n'est pas brassé) s'infiltrer dans des anfractuosités (type conduits de canalisation) et y rester concentré. Une concentration qui peut donc s'avérer potentiellement dangereuse, ce que les spécialistes voulaient éviter.

Longues heures

La fuite n'ayant pu être localisée précisément (et donc colmatée), choix a été fait par l'exploitant de purger la citerne posant problème. Mais vider tout ce liquide prendra assurément plusieurs heures et relève de l'opération délicate. Par contre, cela ne nécessite plus une présence forte du CGDIS qui a donc diminué ses effectifs engagés. Au pic de l'incident, 30 pompiers avaient pu être engagés sur place.

La dernière station-service de l'A3 avant l'entrée en France ne devrait pas être remise en service avant le début de l'après-midi.

