Autofestival : nettement moins d'intérêt pour les nouvelles voitures

Uwe HENTSCHEL Au Luxembourg, les concessionnaires automobiles tirent un bilan mitigé de la première semaine de l'Autofestival. La clientèle est très réservée.

Dans l'ancienne RDA, les acheteurs de voitures devaient attendre jusqu'à 15 ans avant de recevoir leur Trabant qu'ils avaient commandée. Aujourd'hui, si on est encore à mille lieues de tels délais de livraison au Luxembourg, ces derniers se sont nettement allongés depuis la pandémie.

Les bons prix chez les concessionnaires, bientôt du passé? De plus en plus de constructeurs misent sur le modèle de l'agence. Concernés, les concessionnaires automobiles luxembourgeois sont ainsi privés de certaines libertés.

Délais de livraison: jusqu'à un an et plus

«Cela peut parfois durer plus d'un an», explique Marc Marx, directeur des ventes du garage Kruft à Echternach. Et cela vaut aussi bien pour les voitures électriques que pour les véhicules à moteur à combustion. Selon la constellation de certaines caractéristiques d'équipement et de souhaits particuliers, il peut y avoir de grandes différences.

Les délais de livraison parfois très longs ne sont actuellement qu'un des nombreux problèmes auxquels les concessionnaires automobiles sont confrontés. La réticence perceptible des acheteurs ou des non-acheteurs en est un bien plus important. Car jusqu'à présent, le festival de l'automobile qui a débuté il y a une semaine est, selon les déclarations des concessionnaires automobiles, une affaire assez difficile.

«C'est en quelque sorte la première année après Covid et elle n'est pas comparable à celle d'avant Covid», explique le directeur des ventes du concessionnaire d'Echternach. En ce qui concerne les visiteurs du festival automobile, Marc Marx explique qu'il y a encore une grande marge de progression et que, malgré tout, il est encore assez satisfait des ventes jusqu'à présent, compte tenu des circonstances.

Une semaine très calme

La situation est un peu différente au garage Castermans de Mersch-Rollingen. Le vendeur Steve Schinhofen n'a guère d'avis positif sur le déroulement de l'Autofestival jusqu'à présent. «Peu de monde et peu d'argent», c'est ainsi que Schinhofen résume ses impressions de la semaine passée. L'augmentation du coût de la vie et l'insécurité générale se font généralement sentir, dit-il. «Mais nous sommes des battants et nous n'abandonnons pas», ajoute le vendeur, confiant. Il y aura certainement des temps meilleurs.

Les gens hésitent, mais il faudra bien qu'ils achètent leur prochaine voiture. Jean-Paul Conzemius, garage Weimerskirch & Fils

C'est aussi ce qu'espère Jean-Paul Conzemius, conseiller de vente du garage Weimerskirch & Fils. L'entreprise de Junglinster est l'un des 70 concessionnaires automobiles qui participent aux journées d'action de la branche automobile luxembourgeoise. «La semaine dernière a été normale du point de vue de la fréquentation, malgré le festival, et le week-end de vente a également été assez calme», dit-il.

Conzemius pense que cette réticence va encore durer un an ou deux. «Les gens hésitent», dit-il avec compréhension, «mais il faut bien qu'ils achètent leur prochaine voiture un jour», estime le vendeur. En ce moment, trop de choses se combinent : des délais de livraison longs, des taux d'intérêt élevés et une incertitude générale, selon Conzemius.

Est-ce que je vais pouvoir me débarrasser de cette voiture?

Quant à l'incertitude, elle est souvent liée à la question de savoir quelle est la bonne motorisation : doit-on opter pour une voiture électrique ou peut-être encore une voiture à combustion? Et que se passera-t-il dans cinq ou six ans? Est-ce que je pourrai encore me débarrasser de mon véhicule à ce moment-là?

C'est une question qui préoccupe de plus en plus d'acheteurs. Et si la réponse n'est pas si simple, c'est tout simplement parce que le choix de la motorisation peut toujours être le mauvais au final, quel que soit le choix.

Si vous achetez un véhicule diesel ou essence, vous devez vous attendre à ce que la demande pour un véhicule à combustion soit beaucoup plus faible dans six ans, compte tenu de la progression de l'électromobilité, et qu'il soit donc difficile de vendre votre véhicule (d'occasion) à ce moment-là. Et ceux qui optent maintenant pour une voiture électrique pourraient également avoir du mal à s'en débarrasser plus tard.

Avec le leasing, la sécurité est assurée

«Si je me sépare de ma voiture électrique au bout de six ans, il me reste en général deux ans de garantie pour la batterie, qui n'est de toute façon plus à pleine puissance», explique Conzemius. En même temps, le développement des batteries et de leur autonomie est très rapide, ajoute-t-il. Et cela rend également difficile de trouver un acheteur pour un véhicule électrique plus ancien avec une autonomie nettement moindre. Acheter ou louer?

C'est la raison pour laquelle les voitures électriques sont de plus en plus souvent prises en leasing, comme le confirme Albert Waaijenberg, chef du garage Martin Biwer à Wiltz-Weidingen. «Comme personne ne sait quelle sera la valeur de revente finale, le leasing est une solution sûre», explique Waaijenberg.

D'un contrat à l'autre

En ce qui concerne le festival de l'automobile, il n'est pas possible de constater un renforcement de cette tendance. Pour de nombreux vendeurs, les chiffres de fréquentation et de vente ne sont pas encore assez éloquents. Ainsi, au garage Martin Biwer aussi, la semaine passée du festival a été très calme. Quant à l'intérêt pour les voitures électriques, il est de toute façon moins prononcé dans le nord que dans le sud du pays, explique Waaijenberg. Chez lui, en tout cas, la part du leasing n'est que de dix pour cent.

«En raison de la situation actuelle, de plus en plus de clients optent pour un leasing privé», explique également Miriam Eisenmenger du concessionnaire automobile Losch. «Le leasing privé a des mensualités intéressantes et, grâce à la valeur de rachat garantie, c'est un moyen sûr d'acheter un véhicule», explique Eisenmenger, qui confirme également une baisse de la fréquentation.

L'Autofestival pour retrouver une vitesse de croisière Le 59e Autofestival se déroulera du 23 janvier au 4 février. L'occasion pour les distributeurs automobiles de rebondir, après une année 2022 compliquée: les immatriculations sont en baisse et les délais de livraison sont longs.

Du point de vue du consommateur, il y a donc beaucoup d'arguments en faveur du leasing pour une voiture électrique: lorsque la durée du contrat est écoulée, il suffit de conclure un nouveau contrat. Cela semble simple, mais il y a aussi quelque chose à prendre en compte: les délais de livraison parfois longs, qui s'appliquent justement aussi aux véhicules en leasing. «Nous avons des clients qui se renseignent dès maintenant sur une nouvelle offre de leasing alors que leur contrat actuel n'expire peut-être qu'à la fin de l'année», explique le vendeur Conzemius. Vu les difficultés de livraison, ce n'est pas forcément la pire des idées.

