Autre changement majeur du côté du Luxembourg: l'investissement financier dans l'automobile. «Il y a dix ans, on vendait beaucoup de premium. Aujourd'hui, les gens s'ouvrent un peu et on voit de plus en plus de Luxembourgeois se tournaient vers des voitures plus low-cost», explique Patrick Briolotti.

Pourquoi ce changement? Faute de moyens? Apparemment pas, selon le vendeur de Renault. «Il y a un ras-le-bol général je pense. Il faut dire la vérité: les voitures ne sont plus un investissement rentable. En général, un Luxembourgeois va en changer tous les 4 ans mais il se rend alors compte que sa voiture a perdu plus de la moitié de sa valeur ! Pourquoi investir autant d'argent alors? Sans compter que les constructeurs dit "low-cost" ont fait de gros efforts et proposent de très bons/beaux modèles désormais».