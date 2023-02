Alors que le mercure descend au Luxembourg, les infections au covid ainsi que les nouveaux cas de grippe sont quant à eux en hausse.

Augmentation de 32,6% des infections covid au Luxembourg

Simon MARTIN Alors que le mercure descend au Luxembourg, les infections au covid ainsi que les nouveaux cas de grippe sont quant à eux en hausse.

Pas d'accalmie au niveau des nouveaux cas de covid-19 et de grippe au Luxembourg, c'est même tout le contraire. En effet, selon la dernière rétrospective de la Santé, du 30 janvier au 5 février, le nombre de personnes positives au covid-19 a augmenté à 835 cas par rapport à 630 cas la semaine précédente, soit une augmentation de 32,6% Parmi l’ensemble des personnes testées positives, un peu plus de la moitié représentent des réinfections.

Peu de changement par contre dans les hôpitaux luxembourgeois. Ainsi, cinq nouvelles admissions de patients positifs confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre quatre la semaine précédente. Dans les soins intensifs, un seul lit était occupé par une personne testée positive. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 65 ans. Malheureusement, deux nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 sont à déplorer. L'âge moyen des victimes est de 64 ans.

Actuellement le variant Omicron BQ.1 reste le plus fréquent représentant 40,3% en semaine 4 (53,5% en semaine 3). Le variant recombinant XBB.1.5, apparu en début d'année, représente 18,4% en semaine 4 (7,6% en semaine 3).



La campagne de vaccination continue, malgré le peu de volontaires. En effet, la semaine dernière, seulement 268 doses ont été administrées, dont cinq premières doses. Pourtant, d'importantes nouvelles livraisons de vaccins sont prévues au cours des prochains mois.

Au Luxembourg, 487.905 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable. Un taux qui n'a guère évolué depuis des mois.

A noter que le centre de vaccination Victor Hugo fermera ses portes ce vendredi 10 février à 19h. Le pop-up vaccination situé dans le centre commercial Belval Plaza au 1er étage, fermera quant à lui le 17 février à partir de 16h. Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

Selon le dernier rapport Coronasteo établi par le Luxembourg Institute of Science and Technology, le niveau de contamination des 13 stations d’épuration analysées au cours des semaines 4 et 5 de 2023 montre une prévalence encore élevée du covid dans les eaux usées. «De manière générale, la tendance actuelle est plutôt à la stabilisation des flux de génome de SARS-CoV-2 observés, avec des niveaux de contamination comparables à ceux des premières semaines de l’année 2023, même si une légère hausse a pu être localement détectée durant la semaine 4», précise la Santé dans sa rétrospective.

En ce qui concerne l'épidémie de grippe, la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas déclarés par les laboratoires a évolué de 192 à 207 cas, soit une augmentation de 7,8% par rapport à la semaine précédente.

