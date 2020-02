Pour la première fois depuis la publication du rapport Waringo, le Premier ministre s'est officiellement positionné sur le fonctionnement de la Cour. Pour Xavier Bettel, les conclusions rendues par son émissaire spécial serviront de «base solide» en vue d'une «modernisation de la monarchie»

«Aucun rôle n'est prévu pour la Grande-Duchesse»

(Jmh avec ota) - Après six jours de silence complet quant à ses intentions sur une éventuelle réforme du fonctionnement de la Cour, Xavier Bettel (DP) s'est voulu clair. Toutes les conclusions du rapport Waringo seront appliquées. Présenté comme une «base solide» en vue d'une «modernisation de la monarchie», ce document doit se traduire dans les faits «en collaboration avec la Chambre» en ce qui concerne les aspects budgétaires et devrait aboutir à «une révision de la Constitution» pour ce qui est du rôle institutionnel de la Cour.

Jugeant que les modifications devaient être «mises en place rapidement», le Premier ministre a indiqué avoir reçu le soutien officiel du chef de l'État, le Grand-Duc étant «d'accord avec tout». Seuls «quelques points» seraient ainsi encore à peaufiner. Point central des crispations, le rôle officiel de la Grande-Duchesse fera l'objet d'une clarification nette, puisque Xavier Bettel assure qu'«un organigramme sera établi, dans lequel seront consignés les différents postes et responsabilités au sein de la Cour grand-ducale». Un organigramme dans lequel «aucun rôle n'est prévu pour la Grande-Duchesse».

Contrairement aux jeunes socialistes, Xavier Bettel rappelle qu'il n'est pas question de remettre en cause «la forme de l'État» mais au contraire de «renforcer la légitimité de la Cour qui est un partenaire pour rendre la monarchie plus moderne et transparente».