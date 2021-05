Le bilan de l'épidémie reste à 806 victimes à l'approche du pont de l'Ascension. A l'heure actuelle, le Luxembourg compte 78.562 personnes ayant reçu le "schéma vaccinal complet", note le ministère de la Santé.

Aucun nouveau décès covid signalé

Tester (déjà 2,7 millions de dépistage PCR), vacciner. Tester, vacciner (déjà 255.000 doses anti-covid): voilà la gymnastique adoptée désormais par le Luxembourg. Et s'il faut faire l'exercice anti-covid en trois temps, on ajoute «isoler». En tout cas, le pays se donne les moyens de dépister au plus tôt les porteurs du virus, notamment en misant plus de 22 millions d'euros dans la commande d'autotests. Dix-sept millions de kits qui seront aussi bien à disposition des hôpitaux que des entreprises, des écoles que des clients des bars et restaurants pour les premiers jours de réouverture.

Sur les 9.045 derniers tests de dépistage effectués, 182 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 2%.



Au total, depuis le début de la pandémie, 68.748 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 84 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg (deux cas de plus en un jour). Parmi eux, 30 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les sept autres patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais testés covid+.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 255.678 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 78.562 personnes ont reçu le juste nombre de doses préconisées pour être immunisées.

Le variant du virus découvert en Inde, qui continue de ravager le géant asiatique, a été découvert dans 44 autres pays, selon l'OMS. En dehors de l'Inde, c'est en Grande-Bretagne que le plus grand nombre de cas de contaminations au variant B.1.617 a été détecté. Au Luxembourg, selon les dernières données du Laboratoire national de santé, cette souche n'est que peu présente. A peine détectée dans une dizaine d'échantillons analysés par le LNS.

Ce variant a été classé cette semaine par l'OMS comme «préoccupant». Il est l'une des raisons -mais pas la seule- qui expliquent l'explosion de la pandémie en Inde et le pire foyer de la pandémie dans le monde à l'heure actuelle.





