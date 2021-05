Comme avant l'Ascension, le nombre total de décès depuis le début de la pandémie se maintient à 806. La circulation du virus tend à diminuer avec l'effet de la vaccination, bien que 38 personnes soient toujours hospitalisées.

Luxembourg 3 min.

Aucun décès lié au covid en 48 heures

Comme avant l'Ascension, le nombre total de décès depuis le début de la pandémie se maintient à 806. La circulation du virus tend à diminuer avec l'effet de la vaccination, bien que 38 personnes soient toujours hospitalisées.

Après les écoles, les bars et les restaurants, le gouvernement poursuit la distribution de ses 17 millions de tests rapides: 600.000 kits de dépistage seront répartis entre les fonctionnaires dans les deux prochaines semaines. De quoi tester en masse pour «revenir à la normalité», espère le Premier ministre Xavier Bettel(DP). Pendant ce temps, le virus continue de se propager au Luxembourg.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé ne fait état d'aucun nouveau décès, le nombre de personnes décédées au Luxembourg se maintient à 806 depuis le début de la pandémie.

Sur les 1.053 derniers tests de dépistage effectués, 23 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 2,18%.



Au total, depuis le début de la pandémie, 68.922 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé faisait état de 67 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 29 se trouvaient en soins intensifs. Sans oublier les neuf autres patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais testés covid+.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 269.883 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 191.724 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Désormais détecté dans au moins 44 pays, le variant indien du covid, en partie lié à l'explosion de l'épidémie en Inde, inquiète depuis plusieurs semaines. Mais ses effets en termes de transmission et de dangerosité sont toujours très mal connus.

Repéré pour la première fois en octobre 2020 en Inde, il a été classé cette semaine par l'Organisation mondiale de la Santé comme «variant préoccupant», rejoignant dans cette catégorie la plus élevée les variants britannique, sud-africain et brésilien.



Avec l'explosion de l'épidémie en Inde, où le nombre de décès de malades vient de franchir la barre des 250.000, le variant a vite été montré du doigt, soupçonné d'en être responsable.

Mais l'OMS estime que l'accélération de la transmission du virus dans le pays est lié à «plusieurs facteurs potentiels»: un variant possiblement plus contagieux, mais aussi la tenue de «plusieurs rassemblements religieux et politiques de masse» et «un respect réduit des mesures sociales de santé publique» destinées à freiner la transmission du virus.

«La contribution exacte de chacun de ces facteurs à l'augmentation des contaminations en Inde n'est pas bien connue», commente l'OMS. Malgré tout, les trois sous-variants «semblent avoir un taux de transmission plus élevé», estime-t-elle.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.