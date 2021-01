Deux mois que le bulletin quotidien du ministère de la Santé n'avait plus indiqué de victimes du coronavirus pour les dernières 24 heures. Cependant 87 nouveaux cas positifs ont encore été dépistés.

Luxembourg 2 min.

Aucun décès covid au rapport officiel

Deux mois que le bulletin quotidien du ministère de la Santé n'avait plus indiqué de victimes du coronavirus pour les dernières 24 heures. Cependant 87 nouveaux cas positifs ont encore été dépistés.

La France, déjà entièrement sous couvre-feu depuis samedi, s'apprête à élargir lundi la vaccination contre le covid-19. Un virus qui serait la cause principale de plus de 70.000 morts dans l'Hexagone. La campagne vaccinale va s'élargir aux personnes de plus de 75 ans ne vivant pas en Ehpad (5 millions de personnes), ainsi qu'à près de 800.000 personnes présentant des pathologies à «haut risque» (insuffisances rénales chroniques, cancer sous traitement...).

Au Luxembourg, ce 18 janvier sera marqué notamment par l'arrivée d'un nouveau lot de vaccins Pfizer, et la réouverture du centre de vaccination au Hall Victor-Hugo dans la capitale. Cela alors que le bilan de l'épidémie s'établit désormais à 552 victimes dans le pays.

Le Grand-Duché enregistre 87 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, sur les 6.123 tests effectués. Pour rappel, le pays affichait quelque 800 cas quotidiens au plus fort de la deuxième vague.



Depuis le début de l'épidémie en mars, le Luxembourg dénombre donc 48.852 cas dépistés. Pour rappel, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de patients infectés est passé à 90 malades toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 18 en soins intensifs.

En raison du variant du coronavirus repéré initialement en Grande-Bretagne, l'Autriche va prolonger son troisième confinement au moins jusqu'au 8 février. Le pays imposera à partir du 25 janvier une distance sociale de deux mètres entre chaque personne dans les lieux publics, au lieu d'un mètre jusqu'à présent. Le port des masques FFP2 va également devenir obligatoire dans les magasins et les transports en commun.

L'Espagne, elle, a commencé à administrer dimanche la deuxième dose du vaccin aux personnes prioritaires qui avaient déjà reçu une première dose en décembre, ont rapporté plusieurs chaînes de télévision.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.