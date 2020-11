Le Conseil de la concurrence reproche aux enseignes de la distribution et à la société Bahlsen de s'être entendues sur des prix de vente de gâteaux, biscuits, noix et chips. Au total, l'amende s'élève à 3,35 millions d'euros.

Auchan, Cactus et Delhaize mis à l'amende

L'affaire remonte aux années 2011-2015, mais c'est maintenant que le Conseil de la concurrence vient de décider des pénalités à imposer aux producteurs de biscuits Bahlsen et à trois de ses revendeurs luxembourgeois Cactus, Auchan et Delhaize. Pendant cinq ans, ces quatre-là se seraient entendus sur les tarifs des produits mis en rayon dans les magasins du pays, une pratique illégale. Notamment parce que, pour le consommateur, cela s'est traduit par une hausse des prix!

Biscuits, gâteaux, noix et chips Bahlsen : les enquêteurs du Conseil de la concurrence avaient pu constater des étiquettes similaires sur l'ensemble du territoire. Etrange pour des produits très populaires et où la concurrence tarifaire aurait dû se faire. Mais, selon l'avis rendu par l'institution, chacun s'y retrouvait : le fournisseur assurant ses revenus et les supermarchés leurs marges via des remises conséquentes accordées en amont de l'affichage des «prix conseillés»...



Bahlsen ayant en partie reconnu les faits, les magistrats luxembourgeois se sont montrés un peu plus cléments à son égard. Mais l'entreprise devra toutefois s'acquitter de 1,5 million d'euros au total. Contre une note finale de 1,85 million pour les trois enseignes commerciales. Et le Conseil d'indiquer dans son jugement que « la sanction imposée à Cactus est la plus élevée de celles sanctionnant les distributeurs, puisque celui-ci a réalisé un volume de ventes au Luxembourg bien supérieur à ceux d’Auchan et Delhaize pour les produits et les années en cause».

Le fruit de ces pénalités viendra garnir les caisses de l'Etat, «réduisant ainsi la charge du contribuable luxembourgeois».

Et si dans le cas de cette affaire, il s'agissait d'une auto-saisine, le Conseil de la concurrence rappelle que toute personne, physique ou morale, victime d’un comportement anticoncurrentiel est en droit d’introduire une action devant les tribunaux luxembourgeois afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

