Afin de tenter d'atteindre plus rapidement le seuil de l'immunité collective, le gouvernement annonce jeudi la mise en place d'une campagne spécifique dans les lycées où le taux de vaccination atteint «quelque 55%» des élèves selon les données officielles.

Pandémie au Luxembourg

Au tour des lycéens d'être priés de se faire vacciner

Jean-Michel HENNEBERT Afin de tenter d'atteindre plus rapidement le seuil de l'immunité collective, le gouvernement annonce jeudi la mise en place d'une campagne spécifique dans les lycées où le taux de vaccination atteint «quelque 55%» des élèves selon les données officielles.

Affichée depuis l'été, la volonté du gouvernement d'accélérer la vaccination de la population se concrétise chaque jour un peu plus. Alors que Xavier Bettel (DP) annoncera vendredi la fin de la mise à disposition de tests rapides et l'accès plus restreint à bon nombre d'activités aux personnes ne possédant pas un test PCR récent, l'exécutif annonce la mise en place d'une campagne spécifique aux lycéens.

«Le CovidCheck sera certainement généralisé partout» A la veille de la présentation de la nouvelle version de la loi covid, le président de la fédération Horesca estime que le gouvernement va accélérer sa stratégie en faveur de la vaccination via une obligation imposée dans le secteur Horeca, les loisirs et dans le monde du travail.

Dans un communiqué publié jeudi soir, les ministères de l'Education nationale et de la Santé indiquent que les 45% d'élèves non vaccinés pourront recevoir leurs doses de vaccin «pendant le temps scolaire». Soit l'application d'une mesure évoquée par Claude Meisch (DP) début septembre pour les seuls élèves de la quarantaine d'établissements placés sous la compétence du ministère de l'Education nationale. La première dose sera ainsi délivrée entre le 18 et le 29 octobre, la seconde entre le 15 et le 29 novembre, puisque les lycéens ne peuvent recevoir que le vaccin Pfizer/BionTech.

Motus sur le virus depuis la rentrée scolaire Le ministère de l'Education luxembourgeois a fait le choix de ne plus communiquer sur le nombre d'élèves et d'enseignants infectés. A une exception toutefois : en cas de crise.

Conformément à l'autonomie laissée aux établissements, le ministère de l'Education nationale précise que la vaccination se fera soit dans le centre de vaccination le plus proche, soit sur place via le recours aux équipes mobiles. Basé sur le volontariat, chaque lycéen devra alors présenter une autorisation parentale pour les mineurs ou un consentement signé. Des formulaires explicatifs et informatifs sur la vaccination ont commencé à être distribués.

A noter que le corps enseignant n'est pas concerné par le dispositif, puisque «près de 90% des personnels ont à ce jour reçu un schéma vaccinal complet», affirme le communiqué officiel.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.