«Au tour des infirmières de compter sur les politiques»

Patrick JACQUEMOT Portées au rang d'héroïnes dans la gestion des malades du covid-19, les infirmières espèrent désormais l'écoute des gouvernants. Petite piqûre de rappel des revendications (effectif, formation, déroulement de carrière), avec Anne-Marie Hanff, présidente de l'ANIL.

Trois mois durant, une grande partie du sort du Grand-Duché a reposé sur les épaules des blouses blanches. Face à l'inconnue de l'ampleur de l'épidémie, alors que tout le système de soins se trouvait réorganisé, les infirmières ont fait front. Et à de nombreuses occasions, discours, rencontres sur le terrain, conférences de presse, le Premier ministre et sa ministre de la Santé ont salué cet engagement sans faille. «Ils nous ont applaudies, maintenant qu'ils nous entendent», plaide la présidente de l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Luxembourg (ANIL) forte de 750 adhérents.



Dans quel état ressort la profession au bout de ces trois mois de crise sanitaire?

Anne-Marie Hanff: «Si l'on regarde devant nous, il faut rester en mesure d'accompagner une éventuelle seconde vague de contaminations. Donc, même si l'infection semble maîtrisée, le relâchement reste impossible. Si l'on regarde ce dernier trimestre, les situations des uns et des autres sont diverses. Le directeur de la Santé devra communiquer un jour sur le nombre de personnels soignants infectés par le coronavirus. Pas parce qu'il y en a beaucoup, mais pour détecter les services les plus exposés.



Au début de la crise, le niveau de protection des personnels infirmiers était différent entre les professionnels en service en milieu hospitalier, ceux en long séjour et les personnels travaillant à domicile. Il faut veiller qu'à l'avenir chacun dispose des mêmes tenues, masques, visières pour exercer en toute sécurité. Et puis, sans doute que les collègues des homes pour seniors sortent de cet épisode plus fatigués psychologiquement. Le confinement a été très strict pour le personnes âgées, il a fallu gérer les familles stressées de ne plus voir leurs aînés, les décès...

Ce 29 juin, suite à une pétition publique, les députés vont devoir se positionner sur l'octroi d'une prime exceptionnelle aux infirmières notamment. Comment percevez-vous cette initiative.

A-M. H : «Difficile d'être contre cette prime! Mais si on veut récompenser les soignants, pourquoi ne pas saluer aussi par un geste les métiers en première ligne. Il fallait aussi du courage pour les caissières qui ont accepté de servir les clients dans ces mois difficiles. Mais surtout il ne faut pas que cette prime (éventuelle) serve de cache-misère. Voilà des euros, merci pour la peine. Le vrai souci ne vient pas de la rémunération des infirmières au Luxembourg, mais de leur nombre, de la formation, de la progression de carrière...

Si le Grand-Duché veut rendre attractif ce métier pour plus de résidents, il faut revoir la copie. Depuis le 1er juin dernier, le ministère de la Santé a ouvert la fonction de Chief nursing officer pour représenter la profession. Il faut que Michèle Wolter nous représente bien et qu'elle soit suivie.

Quel serait le dossier à traiter en priorité?

A-M. H.: «La formation. Le système luxembourgeois divisant la formation sur deux niveaux (le premier au niveau de la 13e octroyant le diplôme d'infirmier; le second un BTS) n'existe nulle part ailleurs. Pas plus que ce cursus n'est reconnu. Cela bloque les diplômés du pays qui voudraient travailler à l'étranger ou poursuivre vers un master. Pas de quoi motiver les jeunes. D'autant qu'une fois en place, on sent que les services peinent à ouvrir des postes, à mettre à jour les compétences.

Investir quelques millions d'euros dans une meilleure formation au départ et tout au long de nos carrières sera un bon investissement pour le pays. Mieux formées, les infirmières prendront mieux soin des patients, éviteront des complications médicales coûteuses. La dépense en vaut la peine.

La crise a montré combien le système de santé dépendait de personnels frontaliers, et donc sa fragilité...

A-M. H.: «Belges, Françaises ou Allemandes représentent 2/3 des 6.000 infirmières. De fait, il a fallu en urgence proposer des logements sur place pour ne pas voir ces effectifs risquer d'être stoppés à la frontière en cas de blocus. Cette dépendance pourrait s'avérer effectivement dangereuse. De l'utilité donc de former plus de personnels infirmiers directement au Grand-Duché. J'ai entendu Xavier Bettel parler d'une possible ouverture d'une école commune avec la France. Depuis cette annonce, motus. Nous avons demandé à rencontrer le Premier ministre mais il n'a pas encore répondu... Si seulement on pouvait se reposer sur lui maintenant, comme il a pu s'appuyer sur nous dans cette épreuve!»

