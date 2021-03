Au tour des 65-69 ans d'être vaccinés anti-covid

Alors que le vaccin Johnson&Johnson devrait arriver courant avril, le Luxembourg entame la phase 4 de sa campagne de vaccination. Cela alors que 86.556 doses ont déjà été administrées dans le pays.

Evidemment, la campagne vaccinale avance lentement. Car si le Luxembourg a les capacités organisationnelles de ''piquer'' 95.000 personnes par semaine, les doses de sérum ne suivent pas. Un constat amer fait, lors de sa dernière conférence de presse, par Xavier Bettel : «Sans vaccin, je ne peux rien faire de plus». Mais même lentement, la vaccination progresse. En un trimestre, 20.705 soignants, seniors ou personnes vulnérables ont déjà reçu les deux doses préconisées. Avril va maintenant voir les 65-69 ans devenir destinataires des invitations du ministère de la Santé à se faire immuniser.

A ces sexagénaires viendront s'ajouter dans cette phase 4, les personnes à la santé fragilisée par telle ou telle infection. Il est maintenant question des patients souffrant de diabète (avec ou sans insuline) avec complications cardio-neuro-vasculaires mais aussi des résidents sujets à l'hypertension artérielle compliquée (avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée) ou des habitants souffrant d'une maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques.

Alors que le gouvernement s'apprête à autoriser les terrasses des cafés et restaurants à rouvrir pour le 7 avril (de 6h à 18h) mais que l'épidémie covid est loin d'être sous contrôle, voilà donc un nouveau pas d'annoncé. Mais pas question pour les autorités d'annoncer si cette phase 4 intégrera déjà le vaccin Johnson&Johnson. Même si l'Agence européenne des médicaments a donné son accord à cette composition, les précieuses dosettes devraient arriver au Luxembourg après la mi-avril. Le pays doit bénéficier d'un total de 276.156 doses au titre de la dotation européenne pour ce seul vaccin.

Mais en plus du quantitatif, c'est bien le ''qualitatif'' de ce quatrième vaccin autorisé qui intéresse les autorités. Facilement stockable (en réfrigérateur simple) et ne nécessitant qu'une seule injection (contre deux à AstraZeneca, Pfizer et Moderna), le Johnson&Johnson pourrait notamment être administré directement en cabinet médical.

Encore deux centres à ouvrir

Le gouvernement avait initialement prévu d'appuyer sa campagne sur cinq centres de vaccination. Au final, il devrait y en avoir six répartis sur l'ensemble du territoire. Si les structures de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Ettelbrück et Mondorf-les-Bains ont déjà permis l'injection de plus de 52.000 doses anti-covid (depuis le 28 décembre), le plan prévoit l'installation de médecins et infirmiers dans un hangar de Luxembourg Air Rescue, à Sandweiler. Mais les autorités entendent aussi mettre en service un vaccinodrome à LuxExpo. Le site du Kirchberg. Il s'agira là du plus grand centre de vaccination du pays. La structure, avec quelque 50 lignes de vaccination, permettra d'accueillir jusqu'à 60.000 résidents par semaine.

Aucune date d'ouverture n'a encore été annoncée pour le Kirchberg et Sandweiler. Leur lancement dépendant de l'arrivée attendue de vaccins en nombre bien plus conséquent qu'actuellement.