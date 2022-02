Après Jean Asselborn (LSAP), c'est au tour de la néo-ministre Yuriko Backes d'être contaminée par le covid-19.

Au tour de Yuriko Backes d'être testée positive au covid-19

Simon Laurent MARTIN Après Jean Asselborn (LSAP), c'est au tour de la néo-ministre Yuriko Backes d'être contaminée par le covid-19.

La ministre des Finances, Yuriko Backes (DP), a été testée positive au covid-19 à la suite d’un test PCR. Le gouvernement a annoncé la nouvelle au travers d'un communiqué de presse transmis aux rédactions ce mardi matin.

La ministre s’est immédiatement placée en auto-isolement. «Disposant d’un schéma vaccinal complet, Yuriko Backes continuera à exercer ses tâches et ses fonctions, ceci par la voie du télétravail», précise le communiqué.

Un membre du gouvernement contaminé par le virus, ce n'est guère une première. Pas plus tard, qu'il y a quelques jours, c'est le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) qui était testé positif au covid-19. La néo-ministre des Finances fait donc partie des nombreuses personnalités politiques touchées comme le ministre du Logement et de la Sécurité intérieure Henri Kox (Déi Gréng) ou encore les ministres Claude Haagen (LSAP) et Sam Tanson (Déi Gréng).

