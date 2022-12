Une enfant de 6 ans décède dans un violent incendie à Kayl

Un important incendie s'est déclaré à Kayl dans la nuit de lundi à mardi. Une personne a perdu la vie et dix autres ont été blessées, dont certaines grièvement.

(m. m.) - Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, peu avant 3 heures du matin, dans une résidence de la rue du Commerce à Kayl. Un enfant de six ans a perdu la vie dans l'incendie, a annoncé le CGDIS vers 6 heures mardi matin.

Après avoir sauvé plusieurs personnes qui s'étaient réfugiées sur le toit de l'immeuble, les pompiers, qui sont intervenus en nombre sur place, ont retrouvé un enfant de 6 ans inconscient à l'intérieur de la maison. Ce dernier, ainsi qu'un homme qui avait subi des brûlures plus graves, ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Malgré des mesures médicales intensives, l'enfant est décédé peu après à l'hôpital, informe la police dans un communiqué.

Au total, environ 10 personnes ont été légèrement blessées ou ont été traitées préventivement pour suspicion d'intoxication par la fumée.

Selon les pompiers, le feu s'est déclaré au premier étage de l’immeuble d’habitation. Les habitations voisines ont dû être évacuées en raison du risque de propagation de l'incendie à ces bâtiments.

Des renforts de France

Environ 60 pompiers ont été mobilisés sur place et ont mis plusieurs heures pour maîtriser l'incendie. Outre les services de secours locaux et plusieurs patrouilles de police, deux ambulances venues de France ont également été dépêchées sur place.

Un lieu d’accueil des victimes indemnes (LAVI) a été établi avec l’aide du groupe de support psychologique et le soutien de la commune de Kayl afin de prendre en charge une trentaine de membres des familles et personnes concernées par le sinistre. L'administration communale a aussi organisé le relogement provisoire de plusieurs habitants. Le bourgmestre de Kayl s'est également rendu sur place.

L'ACL informe également que la rue du Commerce est fermée dans les deux sens jusqu'à la rue de l'Eglise, entre la rue des Prés et la rue de l'Hôtel de Ville, en raison de l'incendie. Les personnes de passage dans les environs sont invitées à éviter la zone.

Le parquet a été informé et a ordonné une enquête sur l'incendie menée par le service de mesure et d'identification afin de déterminer les causes de l'incendie.

