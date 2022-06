Alors que les élèves français se retrouvent tête-à-tête avec leur copie de philosophie ce mercredi 15 juin, les terminales du lycée Vauban ont la tête dans le grand oral.

Au lycée Vauban, les élèves planchent sur leur ultime épreuve

«Est-ce que l'examinateur sera conciliant?» «Et si j'ai un trou de mémoire?» «Comment faire si je ne connais pas la réponse à une des questions?» Autant d'inquiétudes, et bien d'autres, traversent actuellement les esprits des élèves de terminale à l'approche des dernières épreuves du baccalauréat. L'examen français de fin de lycée concerne cette année 225 élèves répartis en neuf classes au lycée Vauban.

«L'état d'esprit des lycéens est plutôt bon, ils sont contents d'enfin passer à autre chose, d'aller vers les études supérieures», glisse Marguerite Poupart-Lafarge, proviseure du lycée. Après avoir passé leurs épreuves de spécialité au mois de mai et planché sur leurs sujets de philosophie le jeudi 9 juin dernier, les élèves s'attaquent cette semaine à leur ultime examen: le grand oral.

Fini, donc, la semaine d'examen où s'enchaînaient histoire, langues, sciences ou encore mathématiques. «Depuis la réforme, il y a 3 ans, le bac est plus simple à organiser car les épreuves de spécialité ont lieu au mois de mai sur deux demi-journées», souligne la proviseure. Un nouveau fonctionnement qui permet aux élèves d'être moins stressés qu'auparavant et de composer dans de meilleures conditions, d'après elle, le coefficient des épreuves de spécialité étant plus élevé que celui de l'épreuve de philosophie et du grand oral.

Des professeurs à Londres et à Bruxelles

Si, contrairement aux 11.664 élèves de terminale lorrains, les lycéens de Vauban ont déjà rendu leurs copies de philosophie, c'est en raison de l'appartenance de l'établissement au réseau des établissements scolaires d'enseignement français à l'étranger (AEFE). Ce dernier comporte 492 établissements à travers le monde, dont le lycée Vauban qui est rattaché à la «Zenos», la zone Europe du Nord et de l'Ouest - Scandinavie.

Au-delà de s'échanger les copies pour procéder à la correction de l'examen, les enseignants de la zone ont également l'opportunité de voyager à l'occasion du grand oral. Des professeurs de l'établissement luxembourgeois ont donc rendez-vous à Bruxelles, ainsi qu'à Londres pour les épreuves de français des élèves de Première. «L'année dernière, avec le covid, nous avions été obligés de tout organiser en interne, donc on est très contents de cette nouvelle organisation», s'enthousiasme Marguerite Poupart-Lafarge.

Si cet échange entre les établissements représente évidemment un coût en termes de logement et de transport, il est assurément un «gros plus» aux yeux de la proviseure. «Cela permet aux enseignants de voir ce qui se passe ailleurs, d'améliorer leur façon d'évaluer, mais également aux élèves d'éviter un stress supplémentaire que peut causer une notation par un professeur qu'ils connaissent.»

On espère bien avoir les 100% de réussite! Marguerite Poupart-Lafarge, proviseure du lycée Vauban

Alors que les professeurs corrigent les copies de philosophie, les lycéens s'attèlent donc à préparer leur grand oral. L'épreuve a commencé ce lundi 13 juin et se poursuit jusqu'à jeudi. Pour rappel, lors de cet examen, les élèves doivent répondre à une question sur un sujet qui relie leurs deux disciplines de spécialité. «Le jury, composé d'un professeur de la spécialité et d'un autre enseignant, juge la capacité de l'élève à s'exprimer, à argumenter et à répondre aux questions», indique la proviseure.

Après deux années perturbées par la pandémie, l'édition 2022 du baccalauréat s'annonce plus calme pour le lycée Vauban, du moins sur cet aspect-là. «Lors des épreuves de spécialité et de philosophie, nous n'avons pas eu de cas covid, c'est plutôt positif. Et si sur l'une des épreuves orales un élève s'avère être contaminé, on peut déplacer l'oral à la semaine suivante, ce qui est moins impactant qu'une session de rattrapage.»

L'an dernier, le lycée avait affiché un taux de réussite de 100% à l'examen de fin de cursus. Cette année, Marguerite Poupart-Lafarge ne cache pas son ambition de voir ses élèves briller tout autant. «On espère bien avoir les 100%! Les résultats seront communiqués le 28 juin, et les lauréats auront droit à leur cérémonie le 30 juin.»

Lors de ce rendez-vous, aucune remise de diplôme au programme - «on ne les aura pas encore reçus» - mais des félicitations classe par classe dans la grande salle de l'établissement, en présence des parents.

