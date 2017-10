(SW) - Un monument national pour la mémoire de la Shoah sera inauguré le 17 juin 2018. C'est ce qu'affirme le Premier ministre, Xavier Bettel, dans une réponse à une question parlementaire adressée par Octavie Modert.

L'emplacement du monument correspond au choix exprimé par la communauté juive et agréé par la Ville de Luxembourg et le gouvernement et se trouve au Boulevard Roosevelt, sur la place entre la Cathédrale et l'ancien Couvent Ste Sophie.

Le sculpteur a également été proposé par la communauté juive. Il s'agit de Monsieur Shelomo Selinger, sculpteur et dessinateur franco-israélien, survivant des camps de concentration de Flossenbiirg et de Theresienstadt, Officier de la Légion d'honneur, et dont les œuvres se trouvent entre autres à Yad Vashem (Monument aux justes parmi les Nations), à Bosen en Allemagne (Requiem pour les Juifs d'Allemagne) ou encore au Mont Carmel à Haïfa.

Le coût total pour ce monument s'élève à 325.000 euros, partagé entre le gouvernement et la Ville de Luxembourg. Xavier Bettel avait déjà mentionné la construction de ce monument lors d'un hommage aux 323 juifs de Luxembourg, en octobre de l'année dernière.

