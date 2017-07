(MF) – Au Sud et à l'Ouest du pays se sont produits trois accidents de la circulation lundi soir entre 19 heures et 23 heures. Dont une collision entre une voiture et un poids lourd sur l'A13. Bilan: quatre personnes ont été transportées aux urgences.

Un premier accident a eu lieu à 19h20 entre Useldange et Vichten. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui a fini sa course dans le talus. Deux personnes ont été blessées et transportées aux urgences par les services de secours de Redange-sur-Attert.



Un peu plus tard, un poids lourd et une voiture sont entrés en collision sur l'A13 entre Dudelange et Kayl. Une personne a été blessée avant d'être transportée à l'hôpital par les secouristes de Dudelange.

Vers 23h10 c'est un automobiliste qui a percuté un poteau dans l'avenue du Luxembourg à Bascharage. Blessé, il a été transporté aux urgences par les services de secours de Pétange.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.