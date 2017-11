Par Maurice Fick

Leurs trois enfants font leurs propres routes tandis que des réfugiés aux parcours chaotiques atteignent le Luxembourg, à bout de souffle. Comme Joëlle a «toujours eu envie de faire quelque chose pour les réfugiés» et que pour Luc «ce n'était pas un souci», le couple de Beckerich a accueilli sous son toit Ali, 19 ans, et Mohammad, 21 ans, tous deux réfugiés d'origine afghane. Comme eux et grâce à l'initiative citoyenne «Open Home» qui fête sa première année d'efforts, 62 réfugiés vivent chez des familles au Luxembourg.

Lancée par trois Luxembourgeois aux cœurs plus grands que le gâteau d'anniversaire, Marianne Donven, Frédérique Buck et Pascal Clement, l'initiative OH! Oppent Haus - Open Home de son vrai nom, fête ce samedi son premier anniversaire dans les locaux de Hariko. Dans les têtes le nuage gris d'un départ forcé de Luxembourg-Bonnevoie dans quelques mois, ne masque même pas un rayon de la généreuse expérience de vie que sont venus partager familles et réfugiés.



Mohammad, 19 ans, et Ali, 21 ans, sont originaires d'Afghanistan. Tous deux disent leur reconnaissance d'avoir retrouvé un toit chez Joëlle et Luc à Beckerich.

Photo: Caroline Martin

En l'espace d'une année, 62 réfugiés ont pu être accueillis par une famille résidant au Luxembourg via l'intermédiaire d'«Open Home». Des familles luxembourgeoises mais aussi d'origines française, italienne ou allemande. Au total «il y a 40 familles qui ont accueilli des personnes via «Open Home» et 5 familles qui nous dépannent parfois pour une urgence. Il faut y ajouter 8 autres familles qui accueillent des réfugiés chez elles mais qui ne sont pas passées par nous», explique Marianne Donven.

Joëlle et Luc: «Sans hésiter»



«Ils sont vraiment gentils vous savez. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Aujourd'hui on peut dire qu'on vit ensemble comme une famille», glisse d'une voix aussi douce que son cheveu est rebelle, Mohammad. «Ils sont vraiment formidables», sait trop bien Ali.



«Ils» ce sont Joëlle et Luc. Des parents qui ont osé le pas. L'idée a germé dans la tête de Joëlle dès l'afflux de la première vague de réfugiés sur le sol luxembourgeois en 2015. En avril 2017 s'est produit le déclic: «Par hasard il y avait une réunion d'information d'Open Home dans le village. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite dit: "C'est maintenant!" On en a parlé avec Luc, sachant que lui aime avoir ses moments de tranquillité, et ça s'est fait. Naturellement. On a d'abord rencontré Mohammad. Mais très rapidement on s'est dit qu'il s'ennuyerait seul à la maison. Alors on lui a proposé d'emmener un ami», raconte le plus simplement du monde Joëlle avec un sourire qui en dit long sur l'effet que cette double rencontre a produit en elle.

Joëlle et Luc «l'ont dit à personne» qu'ils avaient l'intention d'accueillir des réfugiés chez eux. «Un jour on a invité les membres de la famille et on leurs a présenté Mohammad et Ali et ça s'est super bien passé!», se souvient Luc. «On les a même présenté aux voisins», souligne Joëlle.

Photo: Caroline Martin

Mohammad et Ali, Afghans tous deux, et Joëlle et Luc se sont vus plusieurs fois avant de partager des week-ends et finalement de vivre sous le même toit. «Ils sont venus le 14 juillet», se souvient bien Joëlle. Venus s'installer pour de bon. Avec son mari elle est «contente d'avoir fait le pas» et recommencerait l'aventure «sans hésiter». Luc acquiesce à ses côtés. «Ils sont chez eux maintenant», glisse-t-il. Les deux jeunes hommes n'en perdent pas une miette. Ils comprennent déjà bien le français et savent se faire comprendre.



Evidemment «tout n'a pas été rose», tempère Joëlle. Car «chacun a sa personnalité et ils ont leurs vécus. Il y a eu des adaptations à faire d'un côté comme de l'autre et de temps en temps, il y a des tensions». Pour des histoires de jalousie fraternelle ou d'incompréhension culturelle souvent. Tous deux regrettent discrètement de ne pas avoir plus d'éléments sur le passé des deux jeunes hommes. «Ils lâchent des bribes de temps en temps mais...» trop peu pour disposer du puzzle en entier, pose Luc.

«Je dis toujours: il faut prendre le temps nécessaire pour se rencontrer. Et il arrive parfois que ça ne marche pas», rassure Marianne Donven, cofondatrice d'«Open Home» qui connaît individuellement chaque réfugié.

Photo: Caroline Martin

Venue spécialement d'Esch-sur-Alzette pour «avoir le feed-back des familles» qui ont osé le pas, Claudine écoute avec une oreille attentive mais «n'est pas encore décidée». Elle vit seule avec son garçon de 8 ans «qui a toujours voulu avoir un grand frère» mais se trouve destabilisée par les remarques de son entourage. «Nous ne l'avons dit à personne! Un jour on a invité les membres de la famille et on leurs a présenté Mohammad et Ali et ça s'est super bien passé!», se souvient Luc. «On les a même présenté aux voisins», souligne Joëlle.

Des intégrations familiales réussies, Marianne Donven, cofondatrice d'«Open Home», en a plein ses souvenirs. Elle raconte l'histoire de cette «dame de 83 ans qui vit à Diekirch et qui a accueilli une famille érythréenne de quatre personnes à durée indéterminée. Elle adore les enfants et pour elle, c'est un nouvel élan».

L'erreur de casting est permise. Ça «ne matche pas toujours» entre la famille d'accueil et le réfugié. «Je dis toujours: il faut prendre le temps nécessaire pour se rencontrer. Et il arrive parfois que ça ne marche pas», rassure Marianne Donven. Claudine écoute. D'ailleurs sur les 62 réfugiés, «deux sont retournés en foyer».



«Le gouvernement fait de son mieux mais rien ne vaut une famille!»

L'initiative citoyenne et ces familles qui «osent», bénéficient de la pleine reconnaissance de la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen, et des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn. Tous deux sont passés ce samedi matin au Hariko pour remercier ceux qui sèment de si belles graines. Juste avant de prendre l'avion pour le Myanmar où se déroule actuellement «un génocide contre les Rohingyas», Jean Asselborn, col Mao décontracté à la place de la diplomatique cravate de soie, a tenu à souligner devant les demandeurs de protection internationale la part du défi que relèvent ces familles.

La ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen (2e en partant de d.) et les trois initiateurs d'«Open Home» réunis pour le premier anniversaire de l'initiative citoyenne.

Photo: Caroline Martin

«Redonner une chance à un réfugié en l'accueillant chez soi, dans sa famille, c'est quelque chose de très remarquable», glisse Jean Asselborn en s'adressant directement aux nombreuses familles venues fêter l'anniversaire. «Je crois que vous recevez beaucoup plus que vous ne donnez», glisse le ministre. Il appuie son message: «C'est très important pour notre société». Dans la grande pièce si vivante d'ordinaire, plane un silence bienfaisant. Chacun digère les mots prononcés.

Le ministre parle encore du grand problème du logement au Luxembourg, de l'engagement quotidien des ONG et de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) et assure: «On fait de notre mieux au niveau du gouvernement. Mais rien ne vaut une famille!»

La pétillante Marianne Donven tente de libérer les gorges qui viennent de se serrer et lance: «Qui sait chanter?». Rires étouffés. C'est là que Sharif, venu d'Afghanistan car il n'avait d'autre choix, vient se placer tout près du ministre des Affaires étrangères et, d'une voix sur le fil tendu de l'émotion, lâche: «Merci beaucoup au Luxembourg» en fixant Jean Asselborn. Le ministre changera définitivement de couleur quand l'humble Sharif expliquera que «pour lui et sa famille c'est une nouvelle naissance» d'avoir trouvé un toit au Luxembourg chez une autre Marianne. Une larme s'échappe.



«Ne soyez pas si ému», relativise Jean Asselborn en attrapant Sharif par sa robuste épaule. «On ne fait que notre travail. Celui d'un état de droit. Il y a eu une époque au Luxembourg où les gens ont dû fuir aussi», rappelle le ministre en parlant de l'occupation du Luxembourg par les nazis.



Près de 300 réfugiés cherchent une famille



Du travail, il en reste un paquet, sait trop bien Pascal Clement d'«Open Home». L'initiative porte ses fruits et redonne de l'espoir à des réfugiés qui ont tout laissé derrière eux. «C'est mieux que ce qu'on espérait», reconnaît Pascal Clement du bout des lèvres tout en servant le gâteau d'anniversaire «mais ce n'est pas suffisant» décrète-t-il fermement.



Il reste toujours un gouffre entre la demande des plus mal lôtis et l'offre de toits bienveillants. En cette mi-novembre 2017 «près de 300 personnes attendent de trouver une famille au Luxembourg. Mais le chiffre réel doit être bien plus important car nous ne répertorions que les gens qui se manifestent chez nous.»



Les infatigables initiateurs d'«Open Home» organiseront très rapidement trois nouvelles réunions d'information. Elles auront lieu ce lundi 20 novembre au Centre culturel de Bonnevoie, le mardi 28 novembre au Centre culturel de Cents et le mardi 12 décembre au Centre Saint-Jean à Belair.



Pour s'adresser à l'initiative «Open Home» au Hariko à Bonnevoie (1, rue du Dernier Sol), il est possible d'envoyer un e-mail à openhomelu@gmail.com, de passer via le site Facebook d'«Open Home» ou de téléphoner directement à Marianne Donven au 621 559 562.