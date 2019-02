La jeune Suédoise de 16 ans qui avait interpellé les responsables politiques lors de la COP24 et récemment à Davos, a appelé les jeunes du monde entier à faire grève le 15 mars pour sensibiliser les adultes au réchauffement climatique.

Luxembourg 2 min.

Au Luxembourg, les jeunes en grève pour le climat le 15 mars

Anne FOURNEY La jeune Suédoise de 16 ans qui avait interpellé les responsables politiques lors de la COP24 et récemment à Davos, a appelé les jeunes du monde entier à faire grève le 15 mars pour sensibiliser les adultes au réchauffement climatique.

Elles ont entre 15 et 18 ans et veulent faire bouger les choses. Ces élèves de l'Ecole européenne répondent à l'appel de Greta Thunberg, Suédoise de 16 ans qui a interpellé les chefs d'Etat et ministres - à la COP24 et, plus récemment, à Davos lors du Forum économique mondial - sur l'urgence climatique. Très déterminée, elle a appelé les jeunes et enfants du monde entier à faire grève à l'école le 15 mars pour attirer l'attention des responsables politiques.

Les jeunes filles de l'Ecole européenne se mobilisent pour le climat. Photo: Anne Fourney

Au Luxembourg, Sara, Silvia, Joana, Raphaëlle et Elise répondent à cet appel pour éveiller les consciences sur le réchauffement climatique via leur mouvement The Rise for Climate Luxembourg. Elles étaient aussi à l'origine des marches pour le climat organisées en octobre et en décembre au Luxembourg.

Jeudi, elles ont tenu une conférence de presse dans les locaux de Frères des Hommes à Belair pour présenter leur nouvelle action: grève générale de l'école le 15 mars et un grand rassemblement avec des enfants, des jeunes, des adultes. D'autres jeunes sont sur cette même voie, comme Cyril, scolarisé au lycée Vauban et représentant de l'ULE (Union Lycéenne pour l'Environnement) venu rencontrer ces autres jeunes concernés par leur futur.

Des jeunes soutenus par des ONG

«Les petits pas doivent faire place à de grands pas. Les paroles doivent se transformer en actes», plaident-elles. Soutenu par le Frères des Hommes, le CELL (Centre for Ecological Learning), leur mouvement propose un concours d'affiches pour les jeunes de moins de 30 ans et scolarisés (élèves, étudiants, stagiaires, jeunes en formation...) sur le thème «WTF - Where's The Future», un clin d'oeil à l'interjection en langue anglaise. Date limite de participation: vendredi 22 février à minuit. 40 pays y participent.

Ce mouvement luxembourgeois a sa page Facebook et vient d'ouvrir un compte Instagram. Conscientes que les grèves sont peu courantes au Luxembourg, les jeunes filles verront la suite à donner au mouvement. Certains jeunes préconisent de suivre l'exemple de Greta Thunberg qui sèche l'école chaque vendredi pour manifester devant le parlement suédois, arguant qu'assurer son avenir en étudiant à l'école ne sert à rien si son futur est assombri à ce point par les excès irresponsables de ses aïeux.

«Beaucoup de gens disent que la Suède n'est qu'un petit pays (…) mais j'ai appris que l'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Et si des enfants peuvent faire les gros titres simplement en n'allant pas à l'école, alors imaginez ce que nous pourrions faire tous ensemble si nous le voulions vraiment!», avait-elle lancé lors de son discours à la COP24.

Le rassemblement des enfants, jeunes et adultes est fixé au vendredi 15 mars à 12h30 au Glacis.