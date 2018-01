(DL trad. SW) - Ils sont blancs, larges, parallèles au trottoir, et signalent aux passants qu'ils peuvent traverser la route dans une zone relativement sûre: les passages pour piétons. Néanmoins, ils ne garantissent pas une sécurité absolue puisque de nombreuses personnes sont renversées chaque jour au Luxembourg alors qu'elles empruntent un passage dit "protégé".

Une attention particulière est donc requise à la fois pour les conducteurs et pour les passants. Le ministère des Infrastructures annonce une action conjointe avec la police et la Sécurité routière pour la distribution de réflecteurs aux piétons la semaine prochaine. La campagne "Gidd siichtbar" est également intensifiée.

De nouveaux critères

Différents aspects doivent être pris en compte lors de la mise en place des passages pour piétons. Chaque nouveau passage qui est dessiné dans ce pays, doit répondre à certaines exigences.

Selon l'endroit où le passage pour piétons doit être aménagé - à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville, sur une route municipale ou nationale - la municipalité, la Commission nationale de la circulation et/ou l'Administration routière sont impliquées.

Afin de soutenir les municipalités dans l'installation de passages pour piétons, la Commission des transports a également élaboré un guide qui sera distribué à toutes les communautés dans les prochains jours, comme l'explique Dany Frank, porte-parole du ministère des Infrastructures.

Si un piéton se prépare à traverser un passage pour piétons, le conducteur doit s'arrêter. Sinon, c'est 145€ de pénalité et la déduction de deux points de permis de conduire.

Photo: Chris Karaba

Le facteur décisif est, tout d'abord, qu'un passage pour piétons soit nécessaire à l'un de ces endroits - et qu'il ne soit pas utilisé à mauvais escient comme mesure censée apaiser la circulation. «Cela n'a aucun sens de dessiner un passage piéton quelque part dans l'espoir que les véhicules ralentissent», explique Claude Paquet de la Commission des transports.

S'il y a effectivement un besoin, il est nécessaire d'examiner si le point auquel le passage pour piétons est destiné est approprié à cet effet. Dans son guide, la Commission des transports identifie des facteurs tels que le flux de piétons et de véhicules, la largeur de la route, la visibilité ou la vitesse d'approche des véhicules.

Par exemple, selon le Code de la route, aux arrêts de bus, une distance de cinq mètres doit être respectée: la Commission de la circulation informe d'ailleurs qu'il doit être placé avant l'arrêt en question.

Éviter de mettre les passages trop près des virages, aux carrefours. Il faut donner aux conducteurs une marge de manœuvre suffisante pour voir le piéton - et assez d'espace pour s'arrêter sans que son véhicule ne gêne les piétons ou la circulation.

Possibilités structurelles

En outre, divers éléments structurels sont disponibles pour rendre le passage piétons plus sûr. Ceux-ci comprennent les îles dites centrales, qui divisent le passage en deux parties, permettant aux passants de marquer une pause sur les grandes routes.

Un passage à niveau comme celui-ci peut également être traversé en deux phases grâce à l'îlot central.

Photo: Chris Karaba

Si un passage jouxte une bande de stationnement, l'élargissement des trottoirs peut s'avérer être une mesure utile. On élargit des deux côtés pour que la route à traverser soit plus petite. Enfin, il est possible de sécuriser un passage pour piétons avec un système de feux de circulation.

Selon les Ponts et chaussées, chaque mise en place de passages piétons est analysée au cas par cas pour trouver la structure la mieux adaptée.

A noter également que lors de l'entrée dans une zone 30 - depuis une route nationale -, les passages pour piétons seront obligatoirement peints sur un fond rouge. «La couleur rouge est associée à un avertissement. C'est une barrière visuelle», explique Claude Paquet de la Commission des transports.

En ce qui concerne l'éclairage, il est obligatoire sur les routes nationales. «Il est important que ce ne soit pas le passage pour piétons, mais le piéton qui soit éclairé», a déclaré Claude Paquet. Pour cette raison, une source d'éclairage oblique est recommandée.

Barrière visuelle: lorsqu'elles passent d'une route nationale à une zone 30, les bandes blanches doivent être peintes sur un fond rouge.

Photo: Chris Karaba

Et qu'en est-il des soi-disant bandes de zèbre 3D? En Islande et en Autriche, des expériences ont été menées récemment. Au Luxembourg également, un groupe de travail s'est penché sur la question. Mais l'idée a été jugée inappropriée, selon Dany Frank, porte-parole du ministère.

Cette illusion d'optique pourrait en effet "irriter les gens". De plus, elle n'est reconnaissable que sous un certain angle et rien ne dit que ce type de marquage tienne sur la surface de la route, argumente le ministère.

Les conducteurs doivent s'arrêter

Si un piéton ou un cycliste tente de traverser un passage piétons, le conducteur est obligé de s'arrêter. S'il ne le fait pas, la loi sur la circulation routière prévoit la déduction de deux points de permis de conduire et une amende de 145 euros.

Celui qui s'arrête sur un passage piétons ou une piste cyclable paye 49 euros de pénalité et s'il y stationne, 74 euros. Celui qui s'arrête avec sa voiture moins de cinq mètres avant ou cinq mètres derrière un passage pour piétons doit payer 24 euros, et s'il y stationne, 49 euros.



Mais les piétons doivent aussi respecter les règles. S'ils sont à moins de 30 mètres d'un passage pour piétons, ils doivent l'utiliser. Sinon 49€ de pénalité peuvent leur être réclamés. Ceci s'applique également s'ils traversent un passage pour piétons alors que les feux sont rouges. Lorsqu'il n'y a pas de feux de circulation, le piéton doit s'approcher du passage piétons avec prudence - et faire attention à la distance et à la vitesse des véhicules qui s'approchent.

