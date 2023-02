Au Luxembourg, dix cinémas locaux font de la résistance

Même à l'époque de Netflix et autres, les petites salles de cinéma ont le vent en poupe. Il en existe quelques-unes dans notre pays, avec des concepts parfois atypiques.

En février 2003, il y a exactement 20 ans, le bâtiment de l'ancien cinéma Roxy, à Dudelange, a été démoli. A l'époque où il était actif, dans les années 1960, il était l'un des quatre cinémas au total dans la commune du sud. Depuis, le nombre de cinémas locaux, indépendants, a nettement diminué, non seulement à Dudelange mais aussi dans tout le pays. Cependant, il en existe encore dix aujourd'hui, loin des grands établissements de Luxembourg-Ville ou d'Esch.

1 Kinoler à Kahler

Un cinéma d'un genre un peu différent se trouve par exemple à Kahler. L'idée de revaloriser le centre du village de cette localité de 300 âmes, qui fait partie de la commune de Garnich, a donné naissance en 2018 au Kinoler. Une équipe d'une vingtaine de cinéphiles bénévoles veille au bon fonctionnement du petit cinéma de village, qui dispose d'une salle de 46 places seulement.

Petit mais efficace : le Kinoler peut accueillir 46 spectateurs. Photo: Pierre Matgé/Archives LW

Le hall d'entrée du Kinoler, qui a été aménagé dans une ancienne école, porte, tout comme l'ensemble du village de Kahler, la signature de l'artiste de street art Alain Welter, qui est surtout connu pour ses peintures murales.

2 Ciné Le Paris à Bettembourg

Bettembourg a également toujours son propre cinéma local. Le Ciné Le Paris, situé rue de la Gare au centre de la commune du sud, existe depuis 1978 et propose aujourd'hui encore un programme cinématographique varié. Il peut également être loué pour des événements privés tels que des anniversaires ou des réunions.

Le Ciné Le Paris peut accueillir 170 spectateurs. Photo: Facebook/Ciné Le Paris

170 spectateurs peuvent prendre place dans l'unique salle du Ciné Le Paris. Tout comme le Kinoler de Kahler, le cinéma de Bettembourg est géré par des bénévoles, à savoir le Ciné-Club Le Paris.

3 Kulturhuef à Grevenmacher

Le Kulturhuef de Grevenmacher réunit plusieurs installations de loisirs sous un même toit : le bâtiment remarquable de la route de Trèves abrite en effet un musée, un bistrot et un cinéma. Ce dernier peut accueillir 80 spectateurs.

Le Kulturhuef réunit sous un même toit un musée, un bistrot et un cinéma. Photo: Anouk Antony

Quatorze films y sont proposés chaque semaine: la sélection comprend aussi bien de grands blockbusters que des films pour enfants et des films d'art et d'essai. De plus, des séances spéciales sont régulièrement proposées, auxquelles participent également des réalisateurs et des experts. De même, le Kulturhuef propose des formats tels que «cinéma et cuisine» ou le cinéma en plein air «Moonlight Cinema» les soirs d'été.

4 Ciné Kursaal à Rumelange

Le cinéma Kursaal de Rumelange peut se targuer de battre trois records à la fois. D'une part, il est le cinéma le plus méridional du pays. D'autre part, c'est le plus ancien cinéma du Luxembourg : le bâtiment a été construit en 1908 et transformé en cinéma en 1911. Le balcon, qui est aujourd'hui utilisé comme espace VIP, rappelle encore les cinémas de l'époque.

L'histoire du cinéma de Rumelange remonte à 1911. Photo: Claude Piscitelli/Archives LW

Troisième et dernier record: les spectateurs n'ont nulle part ailleurs autant d'espace pour leurs jambes que dans le Kursaal, où 1,40 mètre sépare les différentes rangées de sièges.

5 Ciné Orion à Troisvierges

Du cinéma le plus au sud du pays à celui le plus au nord. C'est à Troisvierges que se trouve le Ciné Orion, qui peut se targuer d'une histoire mouvementée. Après une période de vaches maigres de 20 ans, durant laquelle le cinéma a dû rester fermé, des passionnés de cinéma ont fondé en 1994 l'Asbl Ciné Orion, dans le but de faire revivre l'établissement.

Le Ciné Orion se trouve à la gare de Troisvierges. Photo: Marc Hoscheid/Archives LW

En décembre 1997, l'Orion a finalement rouvert ses portes. Depuis, les spectateurs peuvent à nouveau profiter régulièrement de films dans la salle de cinéma de 118 places, qui dispose d'un système 3D.

6 Ciné Starlight à Dudelange

Dans les années 1960, il y avait quatre cinémas à Dudelange. Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui. Le Ciné Starlight, situé au Centre National de l'Audiovisuel (CNA), a ouvert ses portes en 2007. Il dispose de deux salles, de 50 et 144 places respectivement.

Le Ciné Starlight se trouve au CNA. Photo: Serge Waldbillig/Archives LW

Outre le programme régulier, le Ciné Starlight organise également des avant-premières de nouveaux blockbusters, des soirées-débats ou des festivals de cinéma.

7 Ciné Waasserhaus à Mondorf-les-Bains

Le Ciné Waasserhaus se trouve à quelques pas du centre thermal de Mondorf-les-Bains. Située au milieu du parc thermal, cette maison d'eau datant des années 1920 a été transformée par l'exploitant actuel, Caramba, en un cinéma qui a ouvert ses portes en 2012.

Le Ciné Waasserhaus a ouvert ses portes en 2012. Photo: Guy Jallay

Le Ciné Waasserhaus peut accueillir 54 spectateurs. Comme la plupart des cinémas, celui de Mondorf peut être loué pour des événements privés.

8 Ciné Scala à Diekirch

Sur le site de l'ancienne scierie, la commune de Diekirch exploite depuis 2017 le Ciné Scala. Il succède à l'ancien cinéma de village dans le nord de la commune, qui portait déjà le même nom. La salle de cinéma actuelle comprend également la tour adjacente de l'ancienne usine de bois et son bistrot "46 am Tuerm".

Le cinéma de Diekirch dispose de cinq salles pouvant accueillir au total 473 spectateurs. Photo: Nico Muller/Archives LW

Avec ses cinq salles caractérisées par des sièges colorés, le Ciné Scala est l'un des plus grands cinémas du pays. Les salles disposent de la technique cinématographique et sonore la plus moderne et peuvent accueillir 473 personnes au total.

9 Ciné Sura à Echternach

Le Ciné Sura, situé dans la vieille ville d'Echternach, a ouvert ses portes en 1991 et a, depuis cette date, été régulièrement menacé de fermeture. Dernièrement, ce sont la pandémie et les inondations qui ont suivi et qui ont pénétré dans la salle de projection par le toit qui ont mis à mal l'établissement.

La salle de cinéma de la maison du film d'Echternach a déjà connu des hauts et des bas. Photo: Pierre Matgé/Archives LW

Néanmoins, le Ciné Sura, qui dispose d'une salle de cinéma de 110 places, a survécu à tous les coups bas précédents et propose encore aujourd'hui un programme de films varié. De plus, il organise chaque année un cinéma drive-in au bord du lac d'Echternach.

10 Ciné Prabelli à Wiltz

Le dernier cinéma de cette liste est le Ciné Prabelli à Wiltz. Ce cinéma, situé au Gruberbeerig, se distingue surtout par son revêtement de plafond en bois à l'intérieur de la salle. Cent spectateurs peuvent y prendre place.

Le cinéma se trouve sur le site de l'ancienne brasserie Gruber. Photo: Archives LW

Le cinéma proprement dit n'est toutefois qu'une partie du centre culturel de Wiltz, géré par l'Asbl Coopérations. En effet, le Prabelli ne se contente pas de projeter des films, mais organise également des concerts, des pièces de théâtre, des cabarets et des spectacles de danse.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Pascal Mittelberger

