Alors que l'aéroport du Findel voit son trafic considérablement réduit au premier semestre 2020, Ryanair annonce jeudi la reprise de onze lignes au départ du Luxembourg. Les résidents luxembourgeois se voient toutefois imposer de plus en plus de restrictions de voyage, non sans conséquences, notamment au regard des échanges de la Place avec la City.

Au Findel, un redécollage à deux vitesses

Ces dernières semaines, le nombre de cas de covid-19 augmente à nouveau en Europe et avec lui, les restrictions de voyage. Selon la destination, les résidents luxembourgeois sont ainsi contraints de compléter un formulaire, d'effectuer un test voire d'observer une période de quarantaine entre dix et 14 jours, notamment pour se rendre en Suisse, en Allemagne ou en Angleterre. Pour autant, Ryanair a annoncé jeudi la reprise, dès ce mois d'août, de «plus de 60% de son programme de vol».

Au total, la compagnie low cost annonce la reprise des trajets «sur plus de 1.600 lignes et avec plus de 11.000 vols hebdomadaires sur son réseau». Au départ de Luxembourg, onze lignes reprendront du service, à destination de l'Espagne (Barcelone, Madrid, Palma, Séville), du Portugal (Lisbonne, Porto), mais aussi de l'Italie, de Malte ou de l'Angleterre.

Une nouvelle qui pourrait permettre au Findel de revoir des passagers. Car avec la pandémie sanitaire, avec un total de 752.880 passagers comptabilisés depuis le début de l'année, l'aéroport national a en effet perdu près de deux tiers de son trafic par rapport à 2019.

La reprise de onze liaisons devrait également réjouir les commerçants des boutiques installées au sein de l'aéroport. Car les clients qui y font des achats ne sont généralement autres que des voyageurs. Or, la plupart des boutiques, comme le kiosque à journaux, la boulangerie Oberweis ou le café Starbucks, n'ouvrent dernièrement qu'en fonction des vols.

Mais si le nombre de liaisons augmente, rien n'assure que les voyageurs soient au rendez-vous. L'augmentation des conditions d'entrée à l'étranger imposées aux résidents luxembourgeois pourrait en effet freiner ce redécollage. A titre d'exemple, si la Place financière luxembourgeoise entretient des liens étroits avec la City londonienne, les voyages d'affaires entre les deux villes devraient «probablement être amenés à être réduits», souligne Judith Gledhill, porte-parole de l'ABBL, l'association des Banques et Banquiers de Luxembourg, bien qu'ils le soient déjà depuis le début de la pandémie.

Voilà donc presque cinq mois que «les habitudes ont changé», explique Judith Gledhill. Désormais, les échanges entre les deux capitales se font «par vidéoconférence, téléphone ou encore par mail». De nouvelles méthodes de travail qui «fonctionnent d'ailleurs très bien», assure la représentante de l'association.

