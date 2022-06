L'été s'annonce compliqué pour le secteur du transport aérien. Grève de certaines compagnies aériennes et pénurie de personnel font craindre des files d'attente à rallonge au Findel.

Transport aérien au Findel

Les voyageurs devront s'armer de patience cet été

Laura BANNIER L'été s'annonce compliqué pour le secteur du transport aérien. Grève de certaines compagnies aériennes et pénurie de personnel font craindre des files d'attente à rallonge au Findel.

Contrairement aux passagers de l'aéroport de Zaventem lundi dernier, les voyageurs pourront bien voyager vers les destinations de leur choix cet été. Mais ils devront tout de même s'accommoder de quelques difficultés en chemin. Du stationnement au décollage, en passant par l'enregistrement ou encore le contrôle de sécurité, les temps d'attente seront rallongés cet été à LuxAirport.

«Après plus de deux ans de pandémie et de restrictions, le désir de voyager est fort, et tout le monde a un énorme retard à combler concernant les voyages en avion», nous indique une porte-parole de l'infrastructure. Cette dernière s'attend donc à un été particulièrement chargé, auquel viendront se rajouter des périodes de pointe.

Ces journées bien spécifiques, correspondant à des départs en vacances massifs, s'annoncent particulièrement compliquées. «Les passagers sont encore plus nombreux à voyager qu'avant la pandémie et tous au même moment», prédit LuxAirport. Par conséquent, tous les voyageurs se retrouveront à chercher une place de parking, s'enregistrer puis passer les contrôles de sûreté au même moment. De quoi créer nombre d'embouteillages.

Deux heures d'avance minimum

Pour limiter ces désagréments qui se profilent à l'horizon, LuxAirport ne manque pas de conseils à destination des voyageurs. Le premier: la réservation d'une place de parking en amont, pour ceux qui auraient besoin d'utiliser ce service. «Car sans réservation, il n'y a aucune garantie de disponibilité. En particulier pour le mois de juillet, il est préférable d'utiliser les possibilités d'accès alternatives en bus, train, taxi et service de navette», souligne l'aéroport.

Et pour être sûr de monter à bord de leur avion, les passagers sont invités à se présenter deux heures à l'avance au guichet d'enregistrement, minimum. «Celui qui arrive à l'aéroport seulement une heure avant le départ risque fortement de rater son vol.»

Autre conseil: anticiper au mieux le contrôle de sécurité en s'informant sur les règles et les conditions relatives aux bagages à main, mais également en s'assurant que ce dernier ne contienne pas d'objets interdits. «Si possible, il faut réduire le bagage à main au strict nécessaire/minimum, de préférence à une seule pièce, et utiliser le web check-in, lorsque cela est possible», poursuit l'aéroport. Un enregistrement la veille, entre 19h30 et 22h30, est même recommandé pour les vols Luxair partant entre 6h et 9h le lendemain. Lors des pics de fréquentation, le personnel de LuxAirport sera mobilisé au niveau des contrôles de sûreté pour assister les passagers.

L'aéroport manque de bras

Mais le vent de liberté post-covid qui souffle ces derniers mois ne sera pas le seul responsable de l'allongement des files d'attente au Findel cet été. La pandémie a également eu un impact sur la disponibilité du personnel du secteur du transport aérien. «Tous les aéroports européens font face à la même problématique», souligne LuxAirport.

Particulièrement touchée par la crise sanitaire, l'aviation a accusé une fuite de son personnel qualifié vers d'autres secteurs. «Une compensation totale du manque et de l'absence de personnel n'est pas possible, mais une adaptation des processus et un appel au soutien des passagers dans leurs responsabilités peut permettre d'améliorer la situation.» Une situation qui est particulièrement critique au niveau des contrôles de sûreté, des postes restant à pourvoir depuis des semaines en raison de critères stricts de recrutement, et d'une formation spécifique nécessitant plusieurs mois.

Ces problématiques de recrutement ne manquent pas d'affecter les compagnies aériennes. Ryanair et Lufthansa ont notamment été forcées d'annuler plusieurs centaines de vols cet été, en raison de ce manque de personnel. Pour le moment, Luxair n'a, de son côté, annoncé aucune annulation de vols pour l'été, après avoir été forcé de supprimer quelques itinéraires en avril et en mai, en raison de ce phénomène.

Mais si le Luxembourg semble pour le moment échapper aux annulations, il risque peut-être d'être touché par des grèves qui touchent actuellement le secteur aérien. La Belgique, le Portugal et l'Espagne ont particulièrement été touchés par des mouvements sociaux au sein des compagnies Ryanair et de Brussels Airlines. Au cœur des doléances des employés: une dégradation des conditions de travail, ainsi qu'une dévalorisation des salaires.

