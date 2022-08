L'association LUkraine achète des ambulances d'occasion, les restaure et les équipe avant de les envoyer dans les zones de guerre. Retour sur le suivi des opérations lors du dixième départ.

Projet de don de LUkraine

Au départ de Luxembourg, une 10e ambulance se rend à Nikopol

Neuf ambulances d'occasion et révisées ont déjà été envoyées par l'association LUkraine dans les zones de guerre en Ukraine. L'ambulance qui attend son chargement mercredi dans la chaleur torride devant un entrepôt de Bascharage sera la dixième.

L'Opel Movano diesel de 2012 a vraiment connu des jours meilleurs. La voiture est cabossée et éraflée, les rétroviseurs extérieurs sont «reliés» par du ruban adhésif.

Sur le compteur, on peut lire 350.000 kilomètres. «Mais elle en est déjà à son deuxième moteur», explique Nicolas Zharov, président de LUkraine. «Normalement, nous veillons à ce qu'il ne dépasse pas 150.000 kilomètres». Dans l'habitacle de l'ambulance, Zharov pointe le doigt vers le haut: «De toute façon, ce qui est important, ce sont les branchements».

A l'exception d'une couchette, de deux sièges et des armoires à tiroirs typiques, l'ambulance est vide, mais propre. Il n'y a pas non plus de bouteilles d'oxygène, mais les prises, les câbles et les prises de courant pour brancher les appareils - tout est en état de marche. «Celle-ci recevra encore un appareil ECG qui a été donné».

«Les besoins en ambulances sont énormes»

L'Opel reçoit encore bien d'autres choses en route, car chaque ambulance que l'association envoie en voyage est remplie de matériel jusqu'à la limite de la charge utile possible. Des palettes de générateurs, d'attelles de bras, de bandages orthopédiques, de gants jetables, de morceaux de sucre, de spray désinfectant, de piles, de blouses d'opération, de masques et de béquilles attendent dans un coin du hall.

Les bénévoles de LUkraine remplissent rapidement la camionnette - peut-être un peu trop rapidement. «Anton, combien peut-on charger ?», lance Nicolas Zharov en ukrainien. Un coup d'œil sur le pneu arrière l'a rendu perplexe: il n'y a presque plus d'air entre le caoutchouc et la jante.

Pleine jusqu'au toit

Anton, l'un des deux chauffeurs du transport humanitaire, affiche un large sourire et hausse ostensiblement les épaules. Un coup d'œil sur l'autorisation, un peu de calcul mental avec les indications de poids sur les cartons de générateurs - et le camion est à nouveau allégé. Une partie des groupes électrogènes doit être transportée, ils n'envoient pas que des ambulances, mais aussi des camions normaux. Les ressorts de l'Opel respirent avec reconnaissance.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Iryna, de l'association LUkraine, compte. Photo: Sibila Lind

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Iryna, de l'association LUkraine, compte. Photo: Sibila Lind Rien que pour les béquilles, l'association affirme avoir déjà envoyé dix palettes. Photo: Sibila Lind L'ambulance a dix ans et est vide, mais propre. Et tout est fonctionnel. Photo: Sibila Lind Les plaques d'immatriculation sont temporaires. La raison en est évidente. Photo: Sibila Lind A Niederkerschen, on ne stocke pas seulement de la marchandise destinée à être transportée en Ukraine, mais aussi pour les réfugiés qui arrivent au Luxembourg sans rien dans leurs bagages. Photo: Sibila Lind Oleksyj, Anton et Eugen (de gauche à droite) emballent des groupes électrogènes dans l'ambulance: sur le lieu de destination, les lignes électriques ne sont plus intactes partout. Photo: Sibila Lind

Avec Oleksiy, Anton va conduire l'ambulance et le break avec lesquels ils sont venus à Nikopol. La ville elle-même est relativement sûre, raconte-t-il. Sur les huit missiles tirés mardi dernier par l'armée russe, le système de défense en a neutralisé sept. Il n'y a que dans les environs que c'est dangereux. Mais c'est justement pour cela qu'ils ont besoin d'une ambulance - comme à Tchernihiv, Kharkiv et Mykolaïv, où l'association LUkraine en a déjà envoyé. Et à Dnipro et ses environs, où cinq voitures ont déjà été envoyées.

De nombreux bénévoles

Anton a l'air d'un homme que l'on pourrait croire capable de conduire des convois humanitaires dans des régions en guerre: la trentaine environ, un physique extrêmement compact, le crâne rasé, une poignée de main ferme. Que fait-il dans la vie? Un vague mouvement de la main à travers l'entrepôt: «Depuis cinq mois, il n'y a que l'activité ici qui compte». Mais il a aussi eu une vie avant, où il était responsable d'un garage automobile en Ukraine - une autre qualification dont il a bien besoin, car les voitures qu'il transfère ont généralement besoin de réparations.

Elles viennent de France, de Belgique, des Pays-Bas et d'Italie. Les voitures peuvent coûter entre 8.000 et 15.000 euros, au total l'association a jusqu'à présent utilisé 120.000 euros pour des ambulances avec leur chargement de dons. De l'annonce de la vente à la remise à destination, de nombreux bénévoles sont impliqués, énumère Zharov: Deux d'entre eux recherchent des véhicules d'intervention sur des bourses de vente spéciales et vont chercher les voitures, d'autres les réparent au Luxembourg ou en Ukraine. D'autres encore s'occupent des dons - généralement pas en nature, mais achetés avec l'argent donné.

Zharov gère un magasin de matériel médical, il a des contacts avec les fabricants, il se procure des béquilles, des gants, des attelles et autres. Les ambulances sont autorisées et assurées à son nom, «la paperasserie fait partir du plus gros du travail». Ils obtiennent de bons accords de la part de partenaires, dit-il. Mais malgré ce bon partenariat, la couverture d'assurance s'arrête naturellement à la frontière avec l'Ukraine: «Mais cela a plus à voir avec la frontière extérieure de l'UE qu'avec la situation actuelle». Attendez, et après la frontière? Anton hausse à nouveau les épaules. «C'est juste la guerre là-bas». Il va donc se débrouiller jusqu'à l'hôpital de destination, avec d'autres soucis qu'une plaque d'immatriculation européenne.

Un jour et demi à la frontière

Il leur faudra trois à quatre jours, estime Anton, et rien qu'à la frontière, ils seront bloqués entre un jour et un jour et demi. Cela semble être un long voyage, mais la question naïve de l'assurance montre que cette guerre n'est pas loin: une des dix ambulances données par le Luxembourg est déjà détruite.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Le président Nicolas Zharov est au Luxembourg depuis 16 ans. Photo: Sibila Lind

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le président Nicolas Zharov est au Luxembourg depuis 16 ans. Photo: Sibila Lind Inna est la vice-présidente de l'association. Elle s'occupe des relations publiques. Photo: Sibila Lind Iryna peut réciter par cœur ce que l'association a déjà dépensé et envoyé et en quelle quantité. Photo: Sibila Lind Eugen est l'un des deux bénévoles qui partent à la recherche d'ambulances hors d'usage pour LUkraine, les récupèrent et les amènent au Luxembourg. Photo: Sibila Lind

L'ambiance est détendue, mais déterminée. Les six bénévoles présents font parfois les idiots, mais on sent bien qu'ils sont là de leur plein gré, mais pas par choix. «C'est notre vie maintenant», déclare laconiquement Inna Yaremenko, la vice-présidente de l'association. LUkraine a déjà collecté et utilisé près d'un million et demi d'euros de dons, envoyé des tonnes et des palettes de matériel en Ukraine et les a distribués aux réfugiés au Luxembourg.

C'est la paperasse qui fait partie du plus gros du travail. Nicolas Zharov, président de LUkraine

Et il ne semble pas qu'ils puissent s'arrêter de sitôt. Dans le hangar de Bascharage, le caractère exceptionnel de la situation apparaît clairement rien qu'en additionnant les valeurs matérielles - sans parler de tout le reste, qui se cache derrière le mot «ambulance pour zone de guerre».

Anton ramènera bel et bien la camionnette à destination. Ils ont atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixé: «dix ambulances». La prochaine étape, révèle Nicolas Zharov, sera de se procurer des camions de pompiers.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



