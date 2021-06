Alors qu'aucune nouvelle victime de l'épidémie n'a été signalée depuis mercredi (818 au total), la campagne de vaccination se poursuit à la hâte. Désormais 142.754 personnes peuvent se targuer d'un "schéma vaccinal complet".

Au-delà des 373.000 vaccins anti-covid administrés

C'est une course contre-la-montre de longue haleine qui s'est engagée : virus vs vaccin. Infection contre immunité. Et si le chrono s'est déclenché le 28 décembre pour le Luxembourg, la foulée est encore loin d'être optimale, faute de livraisons assurées en nombre et rythme suffisants. N'empêche, le pays administre autant qu'il peut. Y compris les sans-abris volontaires à l'injection.

«87% des doses reçues sont mises immédiatement au service des centres», a ainsi assuré Xavier Bettel cette semaine. Il y a six mois encore, la direction de la Santé était partie plus prudemment, réservant toujours 50% des flacons réceptionnés pour les deuxièmes doses. Maintenant, on pique, pique, pique... Les invitations pour les résidents de 40 ans partiront dans les prochaines heures.

Sur les 8.410 derniers tests de dépistage effectués, 94 nouveaux cas covid+ ont pu être dépistés.

70.182 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 17 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (un de plus que la veille). Parmi eux, 3 se trouvaient en soins intensifs. Sans oublier de mentionner les neuf patients pris en charge pour d'autres pathologies mais porteurs du virus.



Le Luxembourg a désormais administré 373.485 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 142.754 personnes disposent d'un «schéma vaccinal complet».

Les États-Unis restent le pays le plus touché depuis le début de la pandémie, tant en nombre de morts que de cas, avec 596.434 décès pour 33 millions de cas covid+ recensés, selon le comptage de l'Université Johns Hopkins.

Après les USA, les Etats les plus touchés sont le Brésil avec 469.388 morts et 16,8 millions d'infections, l'Inde avec 340.702 morts (28,5 millions de cas), le Mexique avec 228.362 morts (2,4 millions de cas) et le Pérou. Ce dernier est le territoire qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 562 décès pour 100.000 habitants. Suivi par la Hongrie (308), la Bosnie (284), la République tchèque (281) et la Macédoine du Nord (261).





