La ministre de la Santé Paulette Lenert a fait le point sur la situation du Centre Hospitalier du Nord et annoncé quelques nouveautés.

Au CHdN, la prise en charge des urgences maternité et pédiatrie garantie

Susy MARTINS La ministre de la Santé Paulette Lenert a fait le point sur la situation du Centre Hospitalier du Nord et annoncé quelques nouveautés.

La pénurie de professionnels de santé à la maternité du Centre Hospitalier du Nord (CHdN) et la prise en charge des urgences pédiatriques dans le nord du pays ont été discutées à la Chambre des députés ce lundi.

En septembre dernier, la pétition 2301 «Pour une maternité et une urgence pédiatrique ouvertes 24h/24 dans le Nord du Luxembourg» avait recueilli les signatures requises pour avoir son débat à la Chambre.

Pour rappel, la maternité de cet hôpital a dû suspendre ses activités pendant deux mois en 2022, faute de personnel spécialisé (suite à de nombreuses démissions de l'équipe de cardiologie), situation qui a conduit Steve Schmitz à créer cette pétition, pour exiger une urgence maternité et pédiatrie 24h/24 au CHdN.

Le ministre de la Santé a donc expliqué que dans le cas des urgences pédiatriques, le CHdN collabore désormais avec le Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL) et que ses équipes peuvent être consultées via la téléconsultation pour déterminer si une urgence doit ou non être transférée au CHL.

Paulette Lenert a également fait savoir qu’une partie des professionnels de santé a suivi une formation spécifique, mettant ainsi à la disposition du CHdN un anesthésiste pédiatre.

Projet pilote et stages rémunérés pour retenir les futurs professionnels

Enfin, annonce d'envergure, la ministre a également fait savoir qu'une clinique pédiatrique ambulatoire a été créée en tant que projet pilote au Centre Hospitalier du Nord, ainsi qu'au Centre Hospitalier Emile Mayrisch, dans le sud.

La rétention des futurs professionnels de santé (qui sortiront des filières actuelles, comme les quatre bachelors en soins infirmiers spécialisés de l'Université du Luxembourg), est un autre des paris du Gouvernement pour lutter contre les pénuries de personnel dans les hôpitaux.

Des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur ont souligné que le projet de loi 8079, qui est actuellement en commission parlementaire, vise, entre autres, à instaurer une rémunération pour les stages obligatoires dans le cadre des études de base des médecins et infirmiers. Mais le ministère de la Santé a ajouté que les étudiants qui entreprennent des études spécialisées reçoivent déjà une rémunération pour leurs stages.

