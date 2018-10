Robots futuristes, mini-pilote de coulée continue, capteurs, ordinateurs et lasers: en 60 ans, le «laboratoire de recherche technique des sidérurgistes français» est devenu le fleuron de la recherche d'ArcelorMittal. Visite guidée.

Au cœur des secrets d'ArcelorMittal

Thierry LABRO

Niché au carrefour d'une autoroute qui fonce vers Paris et d'une autre qui file vers Lyon, le campus de recherche et de développement de Maizières-lès-Metz est un bâtiment banal. Seuls la clôture de deux mètres de haut, les barbelés et les caméras témoignent que des secrets vivent dans ce discret endroit. En 60 ans, l'institut de recherche sur la sidérurgie, ouvert en avril 1948 à Saint-Germain-en-Laye (dans l'ouest de la région parisienne), est devenu le coeur de la stratégie d'ArcelorMittal au fur et à mesure des acquisitions du groupe indien. Sur ses 24 hectares sont construits 52.000 mètres carrés de laboratoires pour quatre centres de recherche.

En juin, Michel Babbit a pris la direction du dernier département né, «Maizières Products», qui regroupe les activités de recherche pour l'automobile et l'emballage. En permanence, 235 chercheurs mettent au point 80 produits – dont 15 qui devraient être sur le marché avant la fin de l'année.

Au carrefour de deux autoroutes, le campus de Maizières est un bâtiment discret... qui emploie 600 chercheurs de haut vol Guy Jallay

La fierté de l'endroit est l'Usibor 2000. 2000 comme un nouveau cap dans la résistance mécanique de cet acier à très haute résistance destiné à l'automobile, 2.000 mégapascals, quatre fois et demi mieux qu'il y a 20 ans. Sur la planète, aucune autre technologie ne peut réaliser des pièces aussi complexes et aussi résistantes que celles qui voient le jour sur la nouvelle ligne d'emboutissage à chaud, investissement de 2,3 millions d'euros et qui a juste démarré ses essais.

Outre les deux autres stars de l'emboutissage à chaud, le Ductibor 1000 et l'Ultraprotect, carapace contre la corrosion, le laboratoire offre aussi des aciers de troisième génération (qui permettent de réduire le poids de 10 à 20% sur les véhicules qui en sont équipés) à ceux qui préfèrent un emboutissage à froid pour des raisons de coûts.

Une des fiertés du campus, le robot capable de tester la résistance des aciers d'emboutissage, principalement destinés à l'automobile. Photo: Guy Jallay

En mai, les chercheurs ont commencé à profiter d'un autre investissement d'un million d'euros. Le simulateur gaz-métal TIM permet de tout savoir de l'arrivée du dépôt de zinc sur la surface de l'acier au moment de la galvanisation.

L'automobile, devenue un secteur-clé pour le sidérurgiste, ne le déconcentre pas de son coeur de métier. L'acier. Dans le hangar voisin, celui de «Maizières Process», coexistent un mini-pilote de coulée continue et le Siderwin. Le premier, qui a nécessité 6 millions d'euros d'investissements, est capable de reproduire le fonctionnement d'un site industriel. Le four électrique de 6 tonnes (contre 250 en moyenne) accouche de bramettes de 350 à 750 millimètres à raison de 20 coulées par an et deux fois plus l'an prochain. Tout y est passé à la loupe, de la qualité de l'acier à la production elle-même pour qu'aucune usine ne reste jamais en panne.

Le second, financé à hauteur de 6,8 millions d'euros pour cinq ans par l'Union européenne, doit permettre de produire de l'acier grâce à l'électrolyse au lieu du charbon. Avec ses 12 partenaires de sept pays différents, ArcelorMittal pourrait devenir le premier sidérurgiste au monde qui n'émet pas de CO2, contre deux tonnes par tonne d'acier actuellement. Un «pilote» de 3 mètres sur un, installé à Maizières, produira bientôt les premiers kilos d'acier à partir de cette technologie. ArcelorMittal a déjà calculé: pour imaginer la mettre en production réelle, il faudrait que le coût du quota de carbone soit à plus de 150 euros, contre 24 euros aujourd'hui.

9 Le mini-pilote de coulée continue, 6 tonnes au lieu des 250 tonnes habituelles, permet de tester les process en situation réelle. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le mini-pilote de coulée continue, 6 tonnes au lieu des 250 tonnes habituelles, permet de tester les process en situation réelle. Photo: Guy Jallay Capteurs et senseurs donnent une image thermique et montrent comment améliorer potentiellement la production d'acier. Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay La résistance des aciers que produit ArcelorMittal a été multipliée par quatre et demi en vingt ans Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Une pièce de transmission automobile entièrement réalisée en impression 3D à partir de fil Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Le sigle du numéro un mondial réalisé en fil, juste pour montrer la complexité que le robot était capable de traiter dans la fabrication d'une pièce Guy Jallay Photo: Guy Jallay

Troisième endroit montré par ArcelorMittal à la délégation de 150 personnes, scindée en trois groupes, les deux derniers investissements du «Bars and wires», rapatrié de Gandrange, une ville voisine, et qui fonctionne depuis mai: un pilote d'impression 3D, sorte de bras robotisé, est capable de réaliser des pièces en fil de soudure; et un centre d'usinage permet d'optimiser la fabrication de pièces – qui coûte jusqu'à 50% du prix d'une pièce automobile forgée.

Tout cela resterait bien «traditionnel» s'il n'y avait pas, partout, ces témoins de l'industrie 4.0. Les robots sont la partie la plus visible de ces halls où l'on pourrait manger par terre. Mais les lunettes connectées sont impressionnantes. Une usine a un problème à l'autre bout du monde? Un «Skype industriel» est au point. Là-bas, un ingénieur chausse ses lunettes connectées, un autre regarde ici les images et pilote son confrère pour résoudre ses problèmes au plus vite.

Les lunettes connectées permettent à n'importe quelle usine, où qu'elle soit, d'être dépannée en temps réel depuis le Campus. Un atout. ArcelorMittal

Des drones survolent les installations à la recherche des données thermiques, ce qui permet de mieux gérer la coulée continue et d'homogénéiser la qualité de l'acier à la sortie.

Devant leurs ordinateurs, d'autres ingénieurs, en blouses blanches, bien loin des visages noirs du charbon, analysent les statistiques collectées par milliers et confiées à des intelligences artificielles codéveloppées avec le Commissariat à l'énergie atomiques et aux énergies alternatives (CEA-Tech). A terme, non seulement la production sera plus fluide mais les chercheurs pourront anticiper les problèmes et les réparer... avant qu'ils aient une chance de survenir.