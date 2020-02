Au cœur de la ZAD d'Arlon

Installé depuis fin octobre 2019 sur le site d'une ancienne sablière aux portes de la capitale de la province de Luxembourg, un collectif vit depuis 100 jours sur un site «répertorié de grand intérêt biologique protégé». Visite d'un lieu voulu comme «hors du temps et de la société».

Installé depuis fin octobre 2019 sur le site d'une ancienne sablière aux portes de la capitale de la province de Luxembourg, un collectif vit depuis 100 jours sur un site «répertorié de grand intérêt biologique protégé». Visite d'un lieu voulu comme «hors du temps et de la société».

En sommeil depuis une cinquantaine d'années, l'ancienne sablière de Schoppach connaît un regain d'activité. Non pas sous la forme d'une zone d'activité artisanale comme le souhaitaient initialement les responsables de la province de Luxembourg, mais comme une ZAD, une «zone à défendre». Occupé depuis fin octobre 2019, ce site «répertorié de grand intérêt biologique protégé» par le gouvernement wallon se trouve désormais être le lieu de vie de quelques dizaines de personnes, déterminées à promouvoir «une autre société».

En ce début février, ils sont une trentaine à s'activer en journée pour mener à bien ce qu'ils nomment «l'aménagement des lieux». Car pour empêcher l'arrivée des engins de chantier voués à bétonner les 31 hectares du site et toute action de délogement, le collectif n'a pas ménagé ses efforts. Au point de transformer peu à peu le site «en petit village d'irréductibles Gaulois», avec son organisation spatiale rationalisée.

Loin d'être anarchique, l'organisation de la ZAD répond à une logique de camp fortifié où le dernier refuge, en cas d'arrivée massive des forces de l'ordre, constitue une zone située derrière une tranchée. Photo: Anthony Dehez

Si les différentes constructions réalisées au fil des mois l'ont été à l'aide de matériaux de récupération, leur fonction répond à une logique loin d'être anarchique. Qu'il s'agisse d'équipements destinés à permettre la vie en collectivité mais aussi de constructions vouées à la surveillance ou la défense du site. Autant d'éléments jugés «indispensables» par les résidents qui estiment que leur démarche relève «non seulement du besoin de protection écologique de ce site, que du respect de la démocratie».

Dans ce sens, la tranchée creusée sur le nord du site, doublée d'une palissade de pieux, représente à leurs yeux le meilleur symbole de leur démarche. A savoir la volonté de créer et faire vivre «une bulle» située «hors du temps et de la société».

10 La zone nord de la ZAD a été protégée via le creusement d'une tranchée longue de plusieurs centaines de mètres. Photo: Anthony Dehez

La zone nord de la ZAD a été protégée via le creusement d'une tranchée longue de plusieurs centaines de mètres. Photo: Anthony Dehez
Une tranchée profonde de plus d'un mètre sur son tracé. Photo: Anthony Dehez
Doublée par une palissade de pieux, cette zone se veut être l'espace de repli en cas d'intrusion des forces de l'ordre sur le site. Photo: Anthony Dehez
La zone nord se situe au sommet d'une falaise qui domine Arlon. Depuis ce promontoire, les «zadistes» possèdent une vue directe sur le centre-ville, situé à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau. Photo: Anthony Dehez





Présentée comme une entité unique, la ZAD d'Arlon se compose pourtant d'une multitude de personnes. Que ce soit celles qui sont présentes sur le site, mais aussi celles qui les soutiennent. Si la première catégorie peut varier au fil du temps, comprise «entre une poignée certains jours de la semaine à près de 150 certains week-ends», la seconde apparaît comme plus constante.

Pour assurer la subsistance d'une population «zadiste» composée notamment d'étudiants, de militantes féministes ou d'un ancien salarié du Grand-Duché, un réseau s'est mis en place. Qu'il s'agisse d'agriculteurs ou de commerçants locaux, mais aussi de soutiens plus lointains, issus de la Grande Région ou de plus loin. Ce vendredi, par exemple, le repas de midi avait été confectionné par un sympathisant sexagénaire ayant notamment travaillé pour Idélux, propriétaire du site occupé.

7 Pour permettre le ravitaillement de la ZAD, le système D mais aussi les réseaux de soutien jouent un rôle primordial. Photo: Anthony Dehez

Pour permettre le ravitaillement de la ZAD, le système D mais aussi les réseaux de soutien jouent un rôle primordial. Photo: Anthony Dehez
Ce vendredi, la soupe aux oignons consommée avait été confectionnée par un sympathisant de 65 ans ayant par le passé travaillé pour Idélux, propriétaire du site contre lequel se battent les zadistes. Photo: Anthony Dehez

En plus de cette aide extérieure, le bon fonctionnement de la ZAD repose également sur un ensemble de règles internes non écrites. Des règles qui trouvent une retranscription dans l'organisation interne du camp. Plusieurs zones existent ainsi: celle où sont regroupés les différents abris destinés à accueillir les activités collectives et celle dédiée aux individus. Qu'il s'agisse de la toute récente douche d'eau chaude installée un peu à l'écart des lieux de passage ou de la présence d'«une structure non mixte».

Baptisé «La chaussette», cet abri se veut être une zone de calme sur le site où l'alcool, les fêtes et les hommes sont interdits. Car comme c'est le cas dans les autres ZAD en place en Europe, celle d'Arlon se trouve être majoritairement masculine. Selon les propres calculs des occupants de l'ancienne sablière de Schoppach, cette dernière comptabiliserait ainsi une femme pour cinq hommes.

9 «L'abricot», ensemble d'abris où se déroulent les événements collectifs, constitue le centre névralgique de la ZAD. Photo: Anthony Dehez

«L'abricot», ensemble d'abris où se déroulent les événements collectifs, constitue le centre névralgique de la ZAD. Photo: Anthony Dehez
Installée depuis quelques jours, la douche permet aux occupants du site de mieux supporter les conditions spartiates de ce que certains considèrent comme «un grand camping». Photo: Anthony Dehez
La Chaussette, seule zone non-mixte de la ZAD, tient son nom du fait que les femmes autorisées à entrer doivent impérativement enlever leurs chaussures pleines de boue. Photo: Anthony Dehez
Selon leur propre décompte, la ZAD compte 20% de femmes dans ses rangs. Photo: Anthony Dehez
Les 80% étant des hommes majoritairement âgés entre 20 et 35 ans. Photo: Anthony Dehez





Déplorant «qu’aucun terrain d’entente n’ait pu être identifié», le conseil d'administration d'Idélux a entériné, début décembre, le lancement d'une procédure d'expulsion. Si le propriétaire du site souhaite «un départ spontané», force est de constater que près de deux mois plus tard, les choses en restent au point mort. Car, au final, ce sont deux visions qui s'opposent frontalement.

D'un côté, celle défendant «une nouvelle forme de mobilisation citoyenne, avec occupation de sites et désobéissance civile», de l'autre, la volonté de répondre «à la forte demande des PME», attirées dans les environs d'Arlon par la proximité avec le Grand-Duché. Pour Idélux, le projet de zoning à l'origine de l'occupation du site aura bien lieu, s'appuyant sur une décision de justice. Pour les opposants, «le combat se poursuivra, que ce soit ici ou ailleurs».

7 Entre Idélux et les zadistes, ce sont bien deux visions du monde qui s'opposent frontalement. Photo: Anthony Dehez

Entre Idélux et les zadistes, ce sont bien deux visions du monde qui s'opposent frontalement. Photo: Anthony Dehez
Les uns plaident pour une remise en question du pouvoir en place... Photo: Anthony Dehez
... les autres pour apporter une réponse aux défis actuels de la Province de Luxembourg. Comme ici Vincent Magnus, bourgmestre d'Arlon. Photo: Anthony Dehez