Luxembourg 7 min.

Au boulot à vélo

Anne Fourney Ils pédalent par tous les temps pour aller travailler. Comment s'organisent-ils pour braver les intempéries tous les jours? Nous avons couru après ces cyclistes pour connaître leur quotidien de «vélotaffeurs».

Un nouveau terme français les nomme les "vélotaffeurs", ces cyclistes urbains: de vélo et "taf", nom familier pour "travail". Un mode de transport qui remporte de plus en plus de succès pour fuir le trafic routier de plus en plus dense.

Nous nous sommes postés mercredi matin à 8 heures sur la piste cyclable du Viaduc, entre la gare et le parking Saint-Esprit à Luxembourg. L'une des rares pistes cyclables protégée de la circulation au centre-ville. Les travailleurs que nous avons interrogés disent préférer le vélo à tout autre moyen de transport parce qu'ils vont plus vite, évitent les bouchons et les problèmes de parking. L'aspect sportif, bon pour la santé était presque toujours évoqué, mais en dernier lieu: "Et en plus, cela permet de faire de l'exercice." C'est donc surtout l'aspect pratique qui est mis en avant. Pratique, oui, mais question vestimentaire? Chacun a sa propre organisation: des vêtements sportifs pour se déplacer à vélo et d'autres de rechange dans un sac ou une tenue de ville protégée par un équipement de pluie.

Il faisait froid ce mercredi matin et un crachin glacial s'était ajouté aux joies de cette heure bien matinale pour aller travailler en hiver. Ces conditions météorologiques n'ont pas découragé nos neuf cyclistes. C'est d'abord Alex (photo) qui explique son quotidien à vélo. Il parcourt chaque jour dix kilomètres: "Je porte un pantalon sombre en cas de pluie pour que les éventuelles éclaboussures ne se voient pas et je roule toute l'année par tous les temps. Je ne prends rien d'autre qu'une veste de pluie. Le vélo est plus rapide que la voiture ou le bus et aussi plus flexible. Puis je n'ai pas de problème de parking."

Un Vél'Oh se profile au bout de la piste. Ce sont ces montures disponibles aux stations de location prévues par la ville avec une simple carte bancaire. C'est Sylvain (photo) que nous hélons. Il opte pour ce mode de transport quotidiennement, sauf en été où il prend plus volontiers son vélo de course, "deux à trois fois par semaine", mais pour parcourir une distance plus grande, environ 34 kilomètres par jour. "Je prends le Vél'Oh presque tous les jours, sauf quand il pleut trop; là j'opte pour le bus. Aujourd'hui c'est un peu limite! Je fais environ quatre kilomètres par jour et non, je n'ai pas de vêtement particulier à part une veste de pluie."

Avec ou sans rechanges

Claire (c'est un prénom d'emprunt) est équipée de pied en cap: "Je m'habille pour me déplacer à vélo et je prends ma douche en arrivant au travail. J'emporte mes vêtements tous les jours dans un sac à dos. Ce n'est pas si compliqué, c'est juste une question d'habitude. J'ai sept kilomètres à parcourir entre mon domicile et mon lieu de travail. Je les fais toute l'année à vélo, sauf s'il y a de la neige ou du verglas, c'est trop dangereux. Sinon comme je suis bien équipée, je peux rouler par tous les temps."

Daniel et Romuald (photos) habitent au-delà des frontières et ont opté pour le train et le vélo. Daniel part de Trèves: "J'ai fait le trajet en voiture pendant dix ans. Et aujourd'hui, cela me paraît tellement ridicule! Je viens à vélo depuis octobre 2017, période où j'ai changé de travail. Mon nouvel employeur nous encourage à venir à vélo et propose de nombreuses facilités: il me paie mon abonnement de train en première classe, et mon trajet fait partie maintenant de mon temps de travail. En fait mon employeur estime que je peux travailler dans le train, donc autant que ce soit dans des conditions confortables. C'est super! Quant aux vêtements, il est plutôt cool sur ce point, mais je suis bien équipé pour les intempéries." Romuald vient de Metz, et roule six kilomètres par jour. Lui aussi prend le train avec son vélo, depuis six ans. "J'emmène de quoi me changer au travail, on a des casiers, c'est pratique. Je gagne 40 minutes par jour comparé au même trajet en voiture! Et en plus, je n'ai pas le stress de la route, c'est très agréable."

Solyane est aussi frontalière française et vient de Thionville en train et vélo. "Je m'habille comme j'ai envie et puis quand il pleut tant pis, je sèche au boulot! Je fais environ huit kilomètres par jour en tout." Sarah (photo) est passée à la mobilité douce depuis quatre ans. Elle dépose même sa fille à la crèche grâce à un siège adapté fixé sur son porte-bagage. "Je me rends chaque jour de Gasperich au centre-ville à vélo et cela me rend la vie beaucoup plus facile! Je m'habille comme je veux, le vélo ne me limite pas sur ce point. Je porte juste des chaussures adaptées en cas de pluie." Les quatre femmes que nous avons rencontré portent indifféremment une robe, une jupe ou un pantalon lorsqu'elles se déplacent à vélo, ou emportent leurs vêtements dans un sac.

Un airbag autour du cou

Il est tout à fait possible de rester soi-même à bicyclette, toute l'année. Idem pour Laurence, qui pédalait en jupe ce matin-là: "Je suis toute l'année à vélo, sauf quand il y a de grosses intempéries, neige ou verglas. Mais c'est plus facile pour se déplacer. En voiture, il y a trop de trafic entre Belair, où j'habite, et le quartier Gare, où je travaille. Côté vêtements, je porte ce que je veux si le temps le permet, sinon je prends de quoi me changer dans un sac."

C'est alors que nous apercevons une cycliste toute vêtue de rose, une couleur qui se voit de loin par ce temps tout gris. Yurika (photo) a du style avec ses bottes et ses manchons pour protéger ses mains du froid. Elle a opté pour ce mode de transport il y a trois ans, tous les jours, par tous les temps. "Je suis très bien équipée alors ça ne pose pas de problème. Je fais seize kilomètres par jour, ça fait de l'exercice! Et je me change au bureau. Il faut s'habituer pour ne rien oublier, mais maintenant, ça va." Yurika porte même un airbag autour du cou, qui se gonfle en cas de choc pour protéger la tête.

Confort, plaisir et sécurité

Pour que le vélo reste un moyen de déplacement agréable, il est essentiel d'être bien équipé. Il vous faut aller dans un magasin de sport bien achalandé et demander conseil à un vendeur, pour pouvoir affronter la pluie et le froid. La sécurité est tout aussi essentielle: le port d'un casque et d'éléments réfléchissants est indispensable. Quant au choix du vélo, il dépend du type de trajet que vous allez faire, de votre pratique ou non du cyclisme et de vous, tout simplement. Le VTT est sympa, mais pas le plus pratique, bien qu'il soit assez léger. Le vélo de randonnée ou de ville, certes un peu plus lourd, permet cependant le transport de sacoches étanches sur le porte-bagage pour transporter de quoi se changer. Sinon en hiver, il faudra vous équiper d'un gros sac à dos imperméable où vous pourrez mettre vos vêtements ainsi que la veste d'hiver ou manteau si besoin: un transport assez volumineux, pour peu que vous ayez aussi besoin de transporter vos affaires de sport pour aller au fitness ou autre (celle qui vous écrit cet article en a fait l'expérience: c'est encore une question d'organisation!).

Pourquoi mettre son manteau dans un sac? Suivant votre façon de pédaler, la grosse parka ou doudoune peut être vraiment trop chaude avec l'effort. Et vous arriverez au travail en suant avec les inconvénients que cela peut entraîner pour vos chers collègues. Même le déodorant ne sera pas un remède suffisant. Donc prévoyez un bon coupe-vent, des vêtements techniques adaptés et de quoi changer de look à l'arrivée.