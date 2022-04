Trois radars ont récemment été installés à Hollerich. Pour l'instant, les contrevenants n'y sont pas encore facturés.

Trois nouveaux radars

Attention, on flashe désormais à Hollerich

(S.MN. avec Sophie HERMES) Les automobilistes seront désormais sous surveillance à Hollerich. Jeudi, trois radars ont été installés dans la zone située entre l'autoroute A4 et l'accès au quartier de la gare. Comme sur la «place de l'Étoile», ils sanctionneront à l'avenir, dans les deux sens, les conducteurs qui roulent trop vite ou qui ne respectent pas les feux de signalisation.

Raccorder les appareils au réseau électrique

Toutefois, même si les appareils ont été installés, ils ne sont pas encore fonctionnels. Selon le ministère de la Mobilité, la prochaine étape consiste à raccorder les appareils au réseau électrique et à les faire homologuer par la société nationale de certification et d'homologation (SNCH).

Une fois ces deux étapes franchies, une phase de test débutera, au cours de laquelle les conducteurs qui ne respectent pas les règles seront certes flashés, mais ne recevront pas d'amende pour le moment. Ce n'est que lorsque cette phase sera terminée que les appareils seront armés et que les contrevenants devront payer. On ne sait pas encore quand cela se produira exactement. La date de début de la phase de test n'a pas non plus été fixée pour le moment.

