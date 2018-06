Les autorités mettent en garde contre l'apparition accrue de la chenille processionnaire, qui peut provoquer des démangeaisons et des irritations des voies respiratoires.

Attention aux chenilles processionnaires!

Les autorités mettent en garde contre l'apparition accrue de la chenille processionnaire, qui peut provoquer des démangeaisons et des irritations des voies respiratoires.

(SW) - Le papillon processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) est un papillon de nuit, que l'on trouve de plus en plus souvent au Luxembourg en raison du temps plus chaud et plus sec de ces dernières années. Ses larves posent toutefois un risque pour la santé humaine.

En effet, à partir du 3ème stade larvaire, les poils de la chenille sont dangereux en raison d'une protéine hautement allergène. Lorsqu'ils entrent en contact avec les humains, ils peuvent causer des démangeaisons et une irritation des voies respiratoires ou des yeux. Plusieurs cas ont déjà été recensés de l'autre côté de la frontière, en France, dans plusieurs écoles.

Le vent emporte les poils de ces chenilles et se retrouvent ainsi au gré du vent en contact avec les humains.

Afin d'informer les citoyens sur cette propagation, le ministère du Développement durable et de l'Infrastructure et le ministère de la Santé ont produit un dépliant l'année dernière, fournissant des informations et expliquant les dangers qui y sont associés. Les mesures de prévention et de protection sont également expliquées.

Cette brochure est disponible en allemand et en français auprès de l'Administration de la Nature et peut également être téléchargée sur les sites Internet www.emwelt.lu et www.sante.lu.





