L'équipement qui peut flasher jusqu'à quatre infractions dispose du cadre légal à sa mise en service. Les premiers contrôles débuteront dès la fin du mois de février.

Attention au radar-feu, place de l'Etoile

Paradoxalement, sur ce coup-là, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics a péché par excès de précipitation. Impatient d'implanter le premier radar-feu du pays à un carrefour majeur de la capitale, les services de François Bausch (Déi Gréng) en avaient oublié de voir si la législation était en adéquation avec ce dispositif aux capacités multiples. Le temps de revoir les textes à la Chambre, et voilà maintenant l'équipement prêt à sévir.

Plus de radars mais moins de flashes Il faut croire que l'effet préventif des contrôles finit par porter ses fruits. En 2020, les équipements fixes ont surpris moins d'excès de vitesse qu'en 2019. Il est vrai que télétravail, mesures de confinement et couvre-feu ont sérieusement réduit aussi la circulation.

Le «totem» installé depuis octobre, dans la descente du boulevard de la Foire, va ainsi entamer ses mesures dès la fin du mois. Des contrôles sanctionnant non seulement les automobilistes qui passeraient l'intersection au feu rouge, mais aussi tout excès de vitesse.

Afin d'être «juste», le dispositif installé dispose d'un système de double flash permettant de contrôler si le chauffeur ayant grillé le feu s'est toutefois arrêté quelques centimètres après ce dépassement.

Deux projets à l'étude

Reste que la loi a dû s'adapter à cette technologie. Et jeudi, à l'exception des votes ADR et Pirate, la majorité des députés ont validé les nouvelles dispositions qui s'imposeront désormais, et les sanctions à régler par la suite. Car avec ces appareils, il sera également possible à l’œil électronique de repérer les chauffards qui ne respectent pas le minimum de distance avec le véhicule qui les précède, ou ceux qui prennent les voies de bus ou cyclistes pour des itinéraires bis.

Maintenant «légalement autorisé», ce type de radar-feu pourrait pousser sur différents axes du Luxembourg. Ainsi, deux projets d'installation sont actuellement à l'étude. L'un du côté de la N3 et du croisement du Schlammesté (entre Frisange et Alzingen): l'autre non loin de l'église d'Hollerich pour veiller sur le flux tournant ou venant de l'autoroute A4.

