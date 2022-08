Alors qu'un nouvel épisode de grosses chaleurs règne sur le Luxembourg, il y a un objet qu'il ne faut pas oublier dans l'habitacle de sa voiture : les lunettes, car elles supportent mal les fortes températures.

Attention au coup de chaud... pour vos lunettes

Pascal MITTELBERGER

On ne s'en doute pas forcément, puisqu'on les a parfois sur le bout du nez tout au long de la journée, mais les lunettes n'aiment pas les fortes chaleurs. Aussi, alors qu'un nouvel épisode de vigilance a été émis par Météolux, mieux vaut en prendre soin.

Soyons clair, les températures extérieures que nous connaissons ces jours-ci ne mettent pas en péril votre monture quand vous la portez. Mais il y a une situation, classique, où les lunettes peuvent être endommagées non pas à cause d'un choc physique, mais thermique : quand on les laisse traîner dans la voiture, même rangées dans leur étui.

Déformations, micro-fissures...

«En été, dans une voiture stationnée au soleil, la température dans l'habitacle peut facilement grimper à 70 ou 80°C. Les lunettes supportent mal ces températures-là», indique Serge Milbert, président de la fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg. Le pire est évidemment de les poser sur le tableau de bord, juste derrière le pare-brise. Mais même dans la boîte à gants, la chaleur peut faire des dégâts.

Tout d'abord, la monture peut se déformer, même si cela tient pour beaucoup au type et à la qualité du matériau employé. «Le thermoplastique se déforme plus facilement», souligne Serge Milbert. Mais ce sont surtout les verres qui peuvent faire les frais des fortes températures. «Les coefficients de dilatation sont différentes entre les verres et le traitement qui est appliqué à leur surface.» Avec de trop fortes chaleurs, «de toutes petites fissures peuvent se créer», poursuit l'opticien.

Celles-ci ne sont pas forcément perceptibles à l'œil nu, et l'on peut ne s'en rendre compte que quelques jours voire semaines plus tard. Le risque avec ces micro-fissures : «de l'humidité peut pénétrer dans le verre». Et altérer la vision.

Même le barbecue peut causer des dommages

Ces conseils distillés par le président de la fédération sont aussi préconisés par les fabricants de verres ophtalmiques, à l'image du leader mondial, le Français Essilor. Sur son site internet, l'entreprise liste les situations à risques : des lunettes posées à proximité d'un radiateur, sur un tableau de bord, derrière une fenêtre en cas de fort ensoleillement, dans un sauna ou encore lorsqu'on fait griller des saucisses sur son barbecue.

Mais il n'y a pas que les fortes chaleurs qui peuvent causer des dommages aux lunettes. L'extrême inverse est tout aussi vrai. Par grand froid, «quand il fait -10 ou -15°C dehors et que l'on rentre dans un endroit où il fait 20 ou 25°C, l'amplitude est très forte pour les verres», conclut Serge Milbert.

