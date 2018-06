La circulation sera perturbée à Luxembourg-Ville, du samedi 9 au dimanche 10 juin: dans le cadre du chantier Royal-Hamilius, des travaux de renouvellement de la couche de roulement seront réalisés au centre-Ville.

Attention à la circulation: travaux au centre de Luxembourg-Ville ce week-end

La circulation sera perturbée à Luxembourg-Ville, du samedi 9 au dimanche 10 juin: dans le cadre du chantier Royal-Hamilius, des travaux de renouvellement de la couche de roulement seront réalisés au centre-Ville.

Travaux dans la rue de Trèves

Ces travaux seront entrepris dans la rue de Trèves, du samedi 9 juin à 06h00 au dimanche 10 juin 2018 à 19h00.

Ils impliqueront les modifications de la circulation suivantes :

Le samedi 9 juin à partir de 06h00



En raison de travaux de fraisage, le tronçon de la rue de Trèves, situé entre la rue du Fort Dumoulin et le boulevard Charles Simonis, sera interdit à toute circulation.

L’accès aux garages des riverains de la rue de Trèves reste cependant garanti.

Le dimanche 10 juin 2018 entre 05h00 et 19h00

05h00-09h00 : le tronçon de la rue de Trèves situé entre la rue Nicolas Margue et l’entrée à Institut National des Sports (I.N.S), respectivement le tronçon de la rue du Fort Dumoulin entre la rue de Trèves et la rue des Pommiers seront barrés à la circulation.

À partir de 09h00 : le tronçon de la rue de Trèves, sis entre la rue Nicolas Margue et la maison numéro 156 sera barré à toute circulation.

Il est recommandé aux habitants de ces rues, où le stationnement sera interdit pendant les deux journées, de bien vouloir garer leur véhicule à l’extérieur de cette zone, plus précisément dans les rues adjacentes non soumises à l’interdiction de circuler.

Pendant toute la durée des travaux, l’accès à la rue Tawioun sera garanti via le boulevard Charles Simonis.

Les rues Albert Calmes, Nicolas Margue, N. Majerus et A. Rupprecht seront accessibles à tout moment.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler les modifications suivantes pour les transports en commun :

Le dimanche, le 10 juin 2018 entre 5h00 et 09h00 environ



Ligne 14 : Du centre-ville en direction de Cents, la ligne 14 est déviée à partir de Clausen par Neudorf – Kalchesbruck – Cents-Waassertuerm et dessert ensuite tous les arrêts jusqu’à la rue de Trèves / Tawioun ainsi qu’un arrêt provisoire à hauteur de la rue Nic. Rollinger. À Cents, la ligne 14 dessert dès lors les arrêts en face des arrêts habituels.

Au départ de Cents-Waassertuerm, la ligne 14 circule suivant l’itinéraire habituel jusqu’à la rue de Trèves / Tawioun, dessert un arrêt provisoire à hauteur de la rue Nic. Rollinger et continue ensuite par la rue Nic. Rollinger et la rue des Pommiers par Pulvermuhl vers le quartier de la Gare. Les arrêts Nic. Rollinger, Pommiers, Fetschebur et Cents-Hamm, Halte CFL sont desservis par la ligne 14 en remplacement de la ligne 20.

Sont supprimés les arrêts Tour Jacob, Rumm, Dinselpuert, Kéibierg-I.N.S., Fort Dumoulin, Kéibierg-I.N.S., Rumm, Tour Jacob, Clausener Bréck Quai 4, Plateau Altmunster, Um Bock / Casemates, Badanstalt Quai 2, Hamilius Quai 2 et Martyrs Quai 2.

Ligne 20 : Du centre-ville en direction de Cents, la ligne 20 est déviée à partir de Clausen par Neudorf – Kalchesbruck et Cents. Sont supprimés les arrêts Tour Jacob, Rummi, Dinselpuerti Kéibierg-I.N.S. et Fort Dumoulin.

Au départ de Hamm, rue de Bitbourg et en direction du centre-ville, la ligne 20 circule sur le trajet direct par Pulvermuhl – Viaduc vers le centre-ville. La rue des Pommiers est desservie par la ligne 14, aux arrêts Cents-Hamm, Halte CFL, Fetschebur, Pommiers, Nic. Rollinger situés en face des arrêts habituels.

Sont supprimés les arrêts Fort Dumoulin Quai 2, Kéibierg-I.N.S., Rumm, Tour Jacob, Clausener Bréck Quai 4, Plateau Altmunster et Um Bock / Casemates.

Le dimanche, le 10 juin 2018 entre 09h00 et 19h00 environ



Ligne 14 : Dans les deux directions, l’arrêt Tawioun est supprimé et remplacé par les arrêts Pommiers et Nic. Rollinger dans la rue des Pommiers.



Travaux entre l'avenue Monterey et le boulevard Prince Henri

Dimanche 10 juin, entre 5h30 et 21h, des travaux seront menés au niveau de l’intersection formée par l’avenue Monterey et le boulevard Prince Henri, ainsi que sur le tronçon de l’avenue Monterey, situé entre le boulevard Prince Henri et le boulevard Royal.



L’avenue Monterey (tronçon sis entre le boulevard Royal et le boulevard Prince Henri – carrefour inclus) sera barrée à toute circulation. De plus, l’accès au parking Monterey se fera uniquement à partir de l’avenue Monterey, tandis que l’accès via le boulevard Prince Henri sera interdit.

Les lignes de bus ne seront pas en reste, puisque les lignes 5/6, 13, 15, 21, 28 et 30 se verront modifiées. Le barrage du tronçon de route nécessitera la suppression des arrêts Monterey et Wampach dans les deux directions, ainsi que la déviation des lignes en question.

Depuis le quartier de la Gare et en direction ouest, ces lignes circuleront sur l’itinéraire avenue de la Gare – Viaduc – boulevard F. D. Roosevelt – avenue Marie-Thérèse – boulevard Joseph II, et ainsi de suite.

Les arrêts Paris/Zitha Quai 2 et Martyrs Quai 1 seront supprimés et remplacés par l’arrêt Al Avenue/A-Z dans l’avenue de la Gare. Les arrêts Wampach et Rheinsheim de la ligne 15 seront supprimés et remplacés par l’arrêt Guillaume.

En provenance de l’ouest et en direction du quartier de la Gare, les lignes seront déviées par l’avenue Émile Reuter et le boulevard Royal.

L’arrêt Stäreplaz (ligne 30) sera remplacé par l’arrêt Charlys Gare quai 4, tandis que Wampach et Monterey quai 1 seront remplacés par Hamilius quai 2 (boulevard Royal).

Au centre-ville, les arrêts suivants seront desservis :

F. D. Roosevelt Quai 1 (boulevard F. D. Roosevelt) ainsi qu’un arrêt provisoire dans l’avenue Marie-Thérèse, le long du parc Ed. Klein, à l’ouest du boulevard du Prince Henri : lignes 5/6, 13, 15, 21, 28 et 30.



Boulevard Joseph II (au nord de l’avenue Monterey, devant la maison 10a) et boulevard Joseph II (au nord de l’avenue Emile Reuter, devant la maison 24) pour la ligne 30.



Boulevard Joseph II (au nord de l’avenue Monterey, devant la maison 10a) et avenue Emile Reuter (à l’ouest du boulevard Joseph II, devant les maisons 28-30) pour les lignes 21, 28 et 30.



Avenue Monterey (à l’ouest du boulevard Joseph II, devant la maison 36) pour les lignes 5/6 et 13.





Le Service de la circulation veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de l'itinéraire de déviation.

En raison des itinéraires de déviation et l’éloignement des différents arrêts, les correspondances groupées ne seront malheureusement pas possibles.

