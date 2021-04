A priori, ils veulent vous porter assistance. Mais derrière ces appelants depuis un numéro au préfixe irlandais (+353) se cache en fait une vaste opération de piratage d'ordinateurs. Et cela se passe maintenant, au Luxembourg.

Attention à l'arnaque aux faux dépanneurs Microsoft

Onze ans que Bee Secure assure sa mission de formation et de prévention sur les usages du numérique. Et visiblement, ce service n'a pas fini de manquer de travail. En témoigne cette nouvelle alerte qui vient d'être lancée aux résidents luxembourgeois : une escroquerie téléphonique est en cours au Grand-Duché qui pourrait compromettre la confidentialité des données stockées sur les ordinateurs des victimes crédules.

Le processus est systématique : un appel est reçu, à partir d'un numéro de téléphone irlandais. L'indicatif de l'appelant (+353...) étant proche de celui du Luxembourg (+352), la vigilance peut ainsi être dupée. Ensuite, les escrocs disent contacter l'intéressé au nom de la firme Microsoft, pour l'aider à traiter un problème de virus sur son ordinateur.Il n'en est rien en réalité; le seul motif de la conversation étant de faire installer au contact un logiciel malveillant dans le PC ciblé.

Prévenants, les opérateurs rassurent leur «victime». Ils vont l'aider à charger ce logiciel censé leur garantir plus de sécurité. En fait, en les laissant agir, les particuliers ouvrent grand les portes du contenu protégé de leur ordinateur. De quoi s'exposer, prévient Bee Secure à «des stratagèmes frauduleux complexes et complets». Des dommages qui peuvent consister, par exemple, à du vol de données, du vol d'identité, l'installation de logiciels espions ou malveillants, voire de l'extorsion et de la fraude commerciale.

D'ailleurs, la question de l'argent ne tarde pas dans la conversation. Et les audacieux arnaqueurs demandant qu'un virement soit effectué en échange de leurs services pour débarrasser le PC du particulier de virus informatiques ou corriger des erreurs système qui, en réalité, n'existent pas. La pire chose à faire étant alors d'effectuer cette transaction...



Pour Bee Secure, rien de bien nouveau dans ce type de fraude. Mais le service rappelle ses consignes de bon sens : être critique face à ce type d'appels de personnes inconnues, ne pas se laisser mettre la pression et surtout ne se reposer que sur des tiers indépendants en cas de problèmes.



