Un peu plus de trois ans après le sanglant attentat terroriste perpétré contre le Bataclan à Paris, une simulation d'attentat est en cours depuis 11 heures ce samedi dans la Rockhal à Esch-Belval. Pas de panique, c'est un exercice grandeur nature pour les forces de secours et de sécurité.

Attaque terroriste simulée à la Rockhal à Esch

L'exercice simulant en grandeur nature une attaque terroriste dans la salle de spectacle de la Rockhal depuis ce samedi matin monopolise pas moins de 1.200 personnes.



Ce qui était une réalité cruelle lors de l'attentat terroriste du 13 novembre 2015 contre la salle de concert Bataclan à Paris est simulé dans le plus grand espace événementiel du Luxembourg: un attentat contre un concert auquel assistent 1.100 personnes. Lors de cet attentat sont tirés des coups de feu, ont lieu des explosions qui font un grand nombre de victimes, tandis que des blessés parviennent à s'échapper. Il y a aussi une prise d'otages et enfin une grande opération de police et des services de secours.



L'attaque de la Rockhal a été lancée à 11 heures:

Les premiers figurants participant à la vaste simulation ont été maquillés dès 6 heures du matin. Pendant ce temps, un long cortège de véhicules spéciaux de la police se déplaçaient en direction de Belval sur l'autoroute A4.

A 11 heures a eu lieu l'attaque et non, comme on l'avait cru, à 14 heures. Vers 13h30, le premier bilan de l'attaque simulée faisait état de 100 morts et 500 blessés.

Dans un tweet la Police grand-ducale précise bien qu'il n'y a aucun danger pour le grand public:



Tous les détails du scénario ne sont pas connus



Cinq personnes ont déjà été tuées devant la salle de concert. Un terroriste s'est fait sauter devant la Rockhal. Quatre autres terroristes ont pénétré dans la Rockhal.



Vers 13h30, tous les détails exacts de l'exercice qui se poursuivait à l'intérieur de la Rockhal n'étaient pas encore connus.

Les équipes de presse ne sont pas autorisées à entrer dans la salle. Ce que l'on sait, cependant, c'est qu'une prise d'otages a lieu à l'intérieur du bâtiment et qu'environ un tiers des forces d'urgence viennent de France pour apporter leur soutien.

Le but de l'exercice

L'objectif de l'exercice est de tester la mise en œuvre du Plan gouvernemental de vigilance nationale face aux menaces d’actions terroristes - le plan VIGILANT - mais aussi la structure de commandement et la coopération entre les différents services.



L'exercice permet également de tester la prise en charge d'un grand nombre de blessés et leur transport à l'hôpital le plus proche, tout comme le plan de crise interne au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM).



Comme l'a souligné le Service de communication de crise du ministère d'État dans un communiqué de presse jeudi, des coups de feu, des explosions et des cris seront entendus pendant l'exercice. À aucun moment, cependant, il n'y a eu de danger pour le grand public.



Toute la zone de l'exercice est bouclée.

Routes fermées, bus déviés



Pour garantir le bon déroulement de l'exercice, plusieurs routes sur le site sont fermées à la circulation depuis ce matin 7 heures et jusqu'à 20 heures.

Sont concernées: l'avenue du Rock’n Roll (ouverte aux riverains pour le tronçon situé entre la Porte de France et le parvis de la Rockhal et fermée à toute circulation à hauteur de la Rockhal); l’avenue des Hauts-Fourneaux; l’avenue des Sidérurgistes et l’avenue de la Fonte.

Les bâtiments se trouvant dans ces rues ne pourront être rejoints par véhicule.



Les lignes de bus du TICE N°4, N°7 et N°15 ne pourront pas emprunter l’avenue du Rock’n Roll et seront déviées.