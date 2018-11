Un homme a attaqué un autre homme avec un couteau devant un bar de Pétange, dans la nuit de samedi à dimanche.

Attaque au couteau à Pétange

Un homme a attaqué un autre homme avec un couteau devant un bar de Pétange, dans la nuit de samedi à dimanche.

C'est vers 2 heures 30 qu'une dispute a éclaté entre deux hommes devant le bar de la Place du Marché.



L'un d'entre eux a frappé l'autre à la tête et au visage à l'aide d'un couteau avant de prendre la fuite. Il a été rattrapé par des clients du bar qui l'ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police.



L'agresseur était fortement alcoolisé et détenait sur lui une petite quantité de haschisch. Il a été conduit à l'hôpital puis arrêté à cause d'actes de violence. Il sera poursuivi pour coups et blessures, possession de drogue.

La victime, elle, a été transportée à l'hôpital.

