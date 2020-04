En ce début de printemps, les pollens tourbillonnent joyeusement dans l'air. Zoom sur ce phénomène sans aucun rapport avec la crise du covid-19, mais qui empoisonne la vie de 12 à 15% des résidents luxembourgeois de fin février à fin juillet. Et pas seulement à la campagne...

Atchoum, revoilà les allergies

Pour massive qu'elle puisse être, la crise du coronavirus n'efface pas le rythme des saisons. Difficultés respiratoires, nez qui coule, éternuements, yeux rougis: les premiers symptômes allergiques ont fait leur apparition depuis quelques jours au Luxembourg. Comme chaque année début avril, la pollinisation du bouleau - la plus répandue au Grand-Duché- a débuté, avec «un taux de grains de pollens très important dans l'air», relève le Dr François Hentges, responsable du Service national d'immunologie-allergologie.

Évoquant des valeurs supérieures à 1.000 pollens de bouleau par m3 analysées depuis lundi, le spécialiste parle d'«un pic atteint cette semaine». Il précise en effet que «la saison du pollen de bouleau dure habituellement de trois semaines à un mois et le total récupéré se situe entre 5.000 et 10.000 pollens/m3.» A ce rythme donc, en trois jours, le pays aura vu passer sous son nez un tiers de l'ensemble des pollens de bouleau pour la saison.

Pic d'allergies aux pollens d'aulne et de noisetier Les concentrations de pollen de noisetier et d'aulne sont très élevées, annonce la station d'aérobiologie du ministère de la Santé qui recommande la vigilance aux personnes allergiques à ces pollens.

Résultat le Dr Hentges pronostique «une saison plus concentrée, mais moins longue». Le temps chaud et sec qui sévit sur le pays depuis plusieurs jours favorisant évidemment la propagation aéroportée du pollen.

Si le pollen de bouleau atteint actuellement son apogée, la «saison des allergies» aux pollens perdure environ cinq mois sur l'année, grosso modo de fin février à fin juillet. Mais elle se décline différemment selon les mois. Concrètement, le train des allergies se forme des différents wagons suivants:

le noisetier et l'aulne pour commencer en mars

le bouleau et le frêne en avril

le chêne en mai

les graminées (communément appelé le rhume des foins) de la mi-mai à la mi-juillet

enfin les herbacées (comme l'armoise) en juillet

Mais, dans le monde des allergies, la concentration pollinique n'est pas tout. «Il faut aussi prendre en considération les spores de moisissures, dont le plus important est l'alternaria. « Ces spores qui occasionnent le plus d'effets allergiques parfois très virulents de juin à septembre», ajoute François Hentges.



L'asthme et la pneumonie coronavirus sont deux choses différentes

Si la concomitance entre le pic pollinique et la crise du coronavirus semble a priori receler tous les ingrédients d'un cocktail explosif, le Dr Hentges s'inscrit en faux. «Tout d'abord, le fait que la concentration du pollen dans l'air soit très élevée ne signifie pas que les gens soient plus embêtés», assène-t-il d'emblée. Et de poursuivre : «d'après les premières études menées en Chine, il apparaît que les patients asthmatiques ne s'en sortent pas moins bien que les autres.»

Pour François Hentges, il est d'ailleurs important de signifier que l'asthme et la pneumonie coronavirus sont deux maux bien différents. «Le premier se place dans les tuyaux, les bronches et bronchioles, tandis que la seconde se loge dans le poumon même.» Et le scientifique de conclure tout en prudence: «On ne peut pas exclure l'existence d'un lien entre allergie aux pollens et coronavirus, mais en fait on n'en sait strictement rien. Nous sommes face à une situation tout à fait nouvelle et inconnue de tous.»

Entre 75.000 et 95.000 allergiques au Luxembourg Bien qu'aucun relevé ne soit effectué au pays, le Dr Hentges estime que «de 12 à 15% des habitants du Luxembourg souffrent d'allergies aux pollens». Soit une population oscillant entre 75.000 et 95.000 personnes, «surtout des jeunes». Et le citadin qui se croirait plus à l'abri que l'habitant des campagnes se trompe. «La concentration de pollens est aussi élevée en ville qu'à la campagne». Pour le spécialiste, il suffit de la présence «d'une petite prairie derrière l'habitation ou de quelques bouleaux plantés à proximité». C'est donc davantage la topographie qui peut faire la différence, ainsi que le facteur éolien. «Un vent fort transporte davantage de grains de pollen et plus loin.» Au final, les citadins sont souvent «plus gênés, car s'ajoute pour eux ce facteur aggravant qu'est la pollution des gaz d'échappement».

