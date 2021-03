Le laboratoire aurait basé ses essais cliniques sur des informations dépassées, révélait lundi soir l'institut national des maladies infectieuses des Etats-Unis. Son efficacité et les conclusions de l'EMA pourraient être remises en cause.

AstraZeneca suspecté d'utiliser des données «obsolètes»

(AFP) Le vaccin du laboratoire AstraZeneca continue de défrayer la chronique. Alors que l'Agence européenne du médicament (EMA) l'a jugé «sûr et efficace» il y a cinq jours, l'institut national des maladies infectieuses et des allergies (Niaid) remet son efficience en cause. Chargé de superviser des essais cliniques, le Niaid a indiqué lundi soir que le laboratoire suédo-britannique aurait basé ses recherches sur «des informations obsolètes».

Sans plus de précisions, l'institut américain souligne dans un communiqué que l'utilisation de ces données, dépassées ou imprécises, pourrait avoir abouti «à une estimation incomplète de l'efficacité du vaccin». Le Niaid exhorte d'ailleurs AstraZeneca à se rapprocher le plus tôt possible du comité de suivi de l'essai, pour «évaluer l'efficacité des données» et surtout s'assurer que celles-ci soient «les plus précises, les plus récentes et les plus efficaces possible».

L'efficacité et la fiabilité du vaccin suédo-britannique ont pourtant été attestées par l'EMA la semaine dernière. Une quinzaine de pays, dont le Luxembourg, avaient en effet suspendu son injection après le signalement d'une soixantaine de cas de thrombose sur les quelque 10 millions de personnes ayant reçu une dose de ce vaccin.

Malgré cette expertise qui se veut rassurante, une étude d'opinion YouGov a souligné la perte de confiance des Européens dans ce vaccin. Ainsi, en France 61% des sondés jugent qu'il n'est pas sûr. Ils sont 55% en Allemagne.

Outre-Manche en revanche, 77% des personnes interrogées disent avoir confiance en son efficacité, même si ce chiffre est légèrement en baisse. A noter qu'au 15 mars, 54.865 doses du vaccin AstraZeneca ont été injectées au Luxembourg, selon les derniers chiffres disponibles, ce qui correspond à 41.148 personnes vaccinées grâce à ce produit.