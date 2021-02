Le Conseil supérieur des maladies infectieuses luxembourgeois ne recommande pas l'emploi du vaccin anti-covid pour les seniors. Ce qui ne signifie pas qu'il l'interdit ni pour les aînés, ni pour d'autres catégories à la santé fragile.

AstraZeneca oui, mais plutôt pour les - de 65 ans

Depuis plusieurs jours, divers pays européens ont émis des réserves sur un usage général du vaccin anti-covid d'AstraZeneca/Université d'Oxford. Le Luxembourg vient de suivre cette voie, par une décision du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Ainsi, pour les résidents luxembourgeois les plus âgés, l'autorité médicale recommande l'injection avec les autres produits déjà en usage.

Une étude sur la combinaison des vaccins anti-covid L'université d'Oxford a annoncé jeudi se pencher sur l'utilisation de deux doses de vaccins issues de laboratoires différents chez un même patient et tester leur efficacité pour protéger la population contre le coronavirus.

Alors que le 29 janvier, l’Agence européenne des médicaments avait rendu un avis positif pour la mise sur le marché du vaccin AZD122, les autorités scientifiques allemandes, françaises, belges mais aussi norvégiennes, danoises ou islandaises avaient rapidement émis des réserves sur ce troisième vaccin autorisé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie virale. En cause : un manque de données sur le rapport bénéfice/risque de sa double injection auprès des personnes âgées.

Aussi, ces autorités étrangères ont-elles déjà choisi de ne recommander l'emploi de la formule développée par le groupe pharmaceutique anglo-suédois qu'aux citoyens de moins de 65 ans. Le Grand-Duché adopte donc ce même seuil de recommandations, sachant qu'il peut appuyer sa campagne vaccinale auprès des retraités sur les autres vaccins produits par BioNTech/Pfizer et Moderna. «Vaccins pour lesquels les données d’efficacité chez la personne âgée sont plus solides», note le Conseil supérieur dans son avis.

L'autorité sanitaire émet aussi une réserve quant à l'emploi du vaccin AstraZeneca sur les personnes «présentant une immunosuppression». Autrement dit ayant bénéficié d'une greffe d’organe, de cellules souches hématopoïétiques, ou ayant dû affronter un cancer ou une leucémie sous traitement par chimio-, radio- et/ou immunothérapie). Idem pour les sujets porteurs d'un déficit immunitaire congénital.

De fait donc, la vaccination par le produit d’AstraZeneca n'est à proposer qu'aux volontaires plus jeunes et aux personnes n'étant pas affectées par une déficience immunitaire. Et le Conseil de rassurer tout de même en soulignant que «l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca contre les formes sévères (hospitalisation) et le décès est excellente, quelle que soit la classe d’âge».



Cette semaine, la ministre de la Santé avait déjà fait savoir que de l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses allait dépendre la suite du déroulement de la campagne vaccinale débutée depuis cinq semaines. Et alors que déjà 3.163 personnes ont déjà reçu la double vaccination préconisée, le Conseil estime que seule «l’hypothèse d’une pénurie de vaccins» justifierait l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour toutes les catégories d’âge et groupes à risque.

Le vaccin Spoutnik V envisageable au Luxembourg Au cours d'un échange en ligne sur la campagne vaccinale, le directeur de la Santé n'a pas rejeté l'idée de voir la formule russe être retenue. Mais rien ne sera fait en dehors de l'aval de l'Agence européenne des médicaments.

Le vaccin d’AstraZeneca est donc «recommandé» aussi bien pour les professionnels de santé, personnel des établissements de soins et de santé (hôpitaux, structures d’hébergement pour personnes âgées et réseaux d’aides et de soins) mais aussi, par exemple, les personnes modérément vulnérables en raison d’un état de santé préexistant (diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires, hypertension artérielle).

Pour les personnes couvertes par les phases 5 et 6 (les dernières du calendrier vaccinal luxembourgeois), aucune allocation préférentielle selon l’un ou l’autre produit vaccinal n’est recommandée. Reste maintenant à savoir quand arriveront les premiers flacons d'AZD122; le producteur ayant déjà annoncé des retards de production. Le Luxembourg devrait se voir accorder 415.000 doses.

