AstraZeneca change le nom de son vaccin

Marie DEDEBAN Suite aux polémiques autour des effets secondaires du produit, le laboratoire suédo-britannique l'a rebaptisé Vaxzevria ce mardi. L'objectif: regagner la confiance des Etats européens et de leurs citoyens.

Nouveau nom pour une nouvelle réputation ? C'est en tout cas ce que semble penser le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, qui a renommé son vaccin Vaxzevria, indiquait ce mardi sur son site l'Agence européenne du médicament (EMA). Exit donc la mention «covid-19 Vaccine AstraZeneca» sur ses flacons. Si le laboratoire s'est pour l'instant refusé à tout commentaire, la démarche est sans doute liée à la polémique autour des risques de caillots sanguins.

En effet, deux semaines auparavant une quinzaine de pays dont le Luxembourg avaient suspendu le vaccin suite à des signalements de thromboses chez une trentaine de patients après son injection. Si la composition en elle-même ne change pas, indique l'EMA sur son site, les circonstances laissent à penser que ce changement de nom vise à regagner la confiance des Etats européens et de leurs citoyens.

Ainsi, selon un sondage TNS-Ilres pour le Luxemburger Wort et RTL, au Luxembourg 63% des résidents estiment qu'il devrait être possible de choisir le vaccin qui sera administré, et ce alors que le produit a été jugé «sûr et efficace» par l'EMA quelques jours après le début de la polémique.

Pour rappel, 89.684 doses vaccinales ont été administrées à ce jour au Luxembourg, dont 23,5% lors d'une deuxième injection. Dans le pays, 15.803 personnes auraient donc reçu les deux injections.

Pour le laboratoire AstraZeneca, l'enjeu est de taille dans la course à la vaccination. Le laboratoire américain Johnson & Johnson devrait en effet commercialiser son propre vaccin courant avril.

