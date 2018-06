Exceptionnel: le public est invité à rencontrer quatre astronautes et des experts en matière de sciences planétaires le samedi 30 juin entre 14h et 15h30 au Cercle Cité, place d’Armes à Luxembourg.

Asteroid Day: venez discuter avec des astronautes

Exceptionnel: le public est invité à rencontrer quatre astronautes et des experts en matière de sciences planétaires le samedi 30 juin entre 14h et 15h30 au Cercle Cité, place d’Armes à Luxembourg.

La journée internationale de sensibilisation et d’éducation sur les astéroïdes a lieu tous les ans le 30 juin, en référence au 30 juin 1908, lorsqu’un astéroïde ou une comète de petite taille a explosé dans l’atmosphère dans la région de Toungouska en Sibérie.

Hébergée au Luxembourg, l’Asteroid Foundation organise à l’occasion de l’Asteroid Day 2018, une série d’événements.

Depuis le Broadcasting Center Europe (BCE) à RTL-City au Kirchberg, des débats et des interviews avec des experts, des scientifiques ou encore des astronautes seront produits et diffusés en direct sur www.asteroidday.org du 29 juin au 1er juillet.

Le public est invité à venir rencontrer et échanger avec quatre astronautes et des experts en matière de sciences planétaires le samedi 30 juin entre 14h et 15h30 au Cercle Cité, place d’Armes à Luxembourg.

En outre, un atelier de construction de spectroscopes ainsi qu’un stand de réalité virtuelle seront proposés par le Luxembourg Science Center en présence de Mr. Science, personnage connu pour ses émissions dédiées à la promotion des sciences auprès du jeune public.

La séance de rencontre avec les astronautes et les autres activités proposées visent à sensibiliser les jeunes à l'exploration de l'espace et à susciter chez eux des vocations scientifiques vers les filières du spatial et de l'astronomie. L’accès à l’événement est gratuit.